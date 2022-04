¿Qué frutas se deben comer para adelgazar?

Mantener un peso saludable es importante para evitar el desarrollo de enfermedades no transmisibles, como diabetes, sobrepeso, etc. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud “desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo”.

Para muchos puede ser un proceso difícil de cumplir. Por eso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que “es útil poner los motivos por los cuales quiere perder peso. Pueden ser que su familia tenga un historial de enfermedades cardiacas o porque quiere ver casarse a sus hijos, o simplemente porque quiere verse mejor en su ropa. Ponga a la vista estos motivos como un recordatorio diario sobre sus motivos para cambiar”.

Durante este proceso es importante ser realista y entender que pueden haber retrocesos o cambios. “Cuando sufra un retroceso, intente reanudar su plan lo antes posible. También dedique un tiempo para pensar qué haría diferente si enfrenta una situación similar, para evitar retrocesos”, explican los CDC.

Una alimentación balanceada es fundamental para mantener un peso saludable y para bajar de peso. Antes de iniciar un proceso para perder kilos es importante consultar a un médico y a un nutricionista para recibir la atención y asesoría adecuada, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada persona.

Mundo Deportivo menciona varias frutas que pueden ser incluidas en la dieta de adelgazamiento y contribuir al proceso de pérdida de peso.

Kiwi

Su contenido alto de fibra, produce un efecto de saciedad, el cual es una buena herramienta para el proceso de pérdida de peso. El kiwi es rico en vitamina A, C y E, potasio, calcio, cobre y magnesio.

Manzana

Esta es una de las frutas más conocidas por su efecto diurético en el organismo. “Es saciante, retarda la absorción de las grasas y tiene un alto contenido en agua y en pectina, un componente básico para desintoxicar al organismo y reducir el colesterol malo”, detalla Mundo Deportivo.

Pomelo

De acuerdo con el sitio web es una fruta que ayuda a acelerar el metabolismo y a quemar calorías. Tiene vitaminas A, B1, B3 B6 y C.

Papaya

Posee un contenido alto de agua y de vitamina C, potasio, yodo, calcio, fósforo, sodio, magnesio y vitaminas B1, B2 y B3.

Sandía

Es recomendada para los procesos de pérdida de peso y para prevenir el estreñimiento. “Es muy diurética y depurativa, lo que ayuda al cuerpo a eliminar líquidos y toxinas; es rica en fibra y saciante, gracias a que está compuesta en su mayor parte por agua, el 95 % de su peso”, resalta Mundo Deportivo.

Actividad física

Para obtener buenos resultados al momento de subirse a la báscula es necesario que el número de calorías que se queman sea mayor que el número de calorías que se adquieren en alimentos y bebidas, así lo explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

La actividad física es una de las formas más eficaces y saludables para perder kilos. Es fundamental contar un instructor o experto, que brinde la asesoría y el seguimiento necesario para cumplir el objetivo. Asimismo, visitar a un médico también es una clave importante para verificar que la pérdida de peso no ponga en riesgo la salud.

Ejercitarse no solo debe ser una forma para perder peso, sino mejorar la salud y evitar enfermedades. En el mundo, las personas no son conscientes de lo que representa el ejercicio, pues “1.400 millones de adultos, es decir, más de una cuarta parte de la población del mundo ni siquiera alcanza un nivel suficiente de actividad física. Las cifras muestran que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realiza el ejercicio mínimo necesario para mantener un buen estado de salud”, de acuerdo con los datos de la OMS.