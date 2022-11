¿Qué hacer cuando se baja la presión?

La presión arterial baja es conocida con el término médico hipotensión. Esta afección ocurre cuando el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo humano no reciben la sangre suficiente.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “La presión arterial varía de una persona a otra. Una caída de solo 20 mm Hg puede ocasionar problemas para algunas personas. Existen distintos tipos y causas de la presión arterial baja”.

Asimismo, agrega algunas de las causas que pueden provocar una caída de la presión arterial:

Lesión nerviosa a causa de la diabetes

Cambios en el ritmo cardíaco (arritmias)

No beber suficientes líquidos (deshidratación)

Insuficiencia cardíaca

Algunos medicamentos o sustancias como:

Alcohol

Ansiolíticos

Ciertos antidepresivos

Diuréticos

Medicamentos para el corazón, entre estos los que se utilizan para tratar la presión arterial alta y la enfermedad coronaria

Medicamentos utilizados para cirugía

Analgésicos

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican que los síntomas de la hipotensión, en algunas personas, pueden indicar una enfermedad subyacente.

Estos son:

Visión borrosa o cada vez menor

Mareos o aturdimiento

desmayos

Fatiga

Dificultad para concentrarse

Náuseas

Es importante que en caso de presentar algunos de estos síntomas se busque ayuda médica. La persona que tiene presión arterial baja puede sufrir mareos y desmayos; lo que puede causar caídas que pueden provocar sangrados o infecciones, las cuales ponen en riesgo la vida.

La hipotensión demasiado baja puede causar un “choque”. Los síntomas de esta afección son:

Confusión, especialmente en las personas mayores

Piel fría y húmeda

Disminución de la coloración de la piel (palidez)

Respiración superficial y rápida

Pulso débil y acelerado

En caso de presentar síntomas de presión arterial baja lo recomendable es buscar ayuda médica. Mientras se espera a que llegue, Tua Saúde, portal web especializado en salud brinda algunas recomendaciones para tener en cuenta:

Recostar a la persona con presión arterial baja en un lugar fresco y donde haya ventilación. Aflojarle un poco la ropa. Levantarle las piernas en un ángulo de 45 grados del piso. Brindarle agua para ayudar a estabilizar la presión. Es recomendable que permanezca en esta posición mientras se alivian los síntomas.

Luego de que la persona esté estable es importante motivarla a que consulte a un doctor para recibir un diagnóstico correcto y en caso de que sea necesario un tratamiento oportuno.

Presión arterial alta

La presión arterial alta (hipertensión) es una enfermedad en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es muy alta, aumentando el riesgo de causar problemas de salud, especialmente del corazón.

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, “la presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre tu corazón bombee y cuanto más estrechas estén tus arterias, mayor será tu presión arterial”.

Medline Plus indica los rangos de la presión arterial:

Una presión arterial normal es cuando la presión arterial es menor a 120/80 mm Hg, la mayoría de las veces.

Una presión arterial alta (hipertensión) es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores de 130/80 mm Hg, la mayoría de las veces.

Si el valor del número superior de su presión arterial es entre 120 y 130 mm Hg y el valor del número inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada.

La hipertensión no suele presentar síntomas, por eso es importante realizar chequeos periódicamente y verificar que la presión arterial esté dentro de los rangos normales. Debido a que es una enfermedad silenciosa, muchas personas no saben que padecen de esta afección, por lo que no inician un tratamiento oportuno y aumenta el riesgo de sufrir mayores complicaciones en su estado de salud.