¿Qué le ocurre al cuerpo si se desayuna a las 11 de la mañana?

Mucho se ha hablado sobre el desayuno a lo largo de los años, incluso hay quienes afirman que la frase que reza que ’el desayuno es la comida más importante del día’ son palabras netamente publicitarias, sin embargo, expertos aseguran que esa comida da al cuerpo la energía necesaria para realizar las actividades del día, por ello no debe saltarse.

Según un estudio de Harvard publicado en la revista Circulation, el hecho de no desayunar aumenta el riesgo de sufrir un infarto, especialmente en los hombres. Sumado a que se incrementan las posibilidades de padecer otras enfermedades como colesterol alto, presión arterial elevada, diabetes y obesidad, informó Sanitas en su sección ‘Muy saludable’.

Además, no desayunar incrementa el riesgo de padecer aterosclerosis o endurecimiento de las arterias o estrechamiento de las arterias por acumulación de placa, de acuerdo como lo reveló una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology.

Expertos indican que hay un riesgo de sufrir de sobrepeso cuando se omite el desayuno. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Decenas de personas dejan de desayunar para bajar de peso, pero esto no es lo ideal, por la razón mencionada. Mas, el profesor de epidemiología genética en el Imperial College de Londres, Tim Spector, reveló una fórmula para hacerlo, sin dejar de comer.

En ese sentido, destacó que las personas habitualmente cenan más tarde de lo que debería hacerse, y lo hacen entre las 9 y las 10 p.m., por lo cual en una charla en el Festival de Ciencias de Cheltenham, Reino Unido, por lo cual recomendó que la primera comida fuerte del día siguiente se retrase hasta después de las 11 de la mañana.

La OMS recomienda incorporar frutas en la dieta saludable. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

“Un desayuno a las 11 horas es la única forma de lograr 14 horas de ayuno”, para el experto, este hábito alimentario es más saludable para el metabolismo y la pérdida de peso, ya que seguir la estrategia durante unos meses podría ayudar a las personas a perder entre 2 y 5 kilos.

Ahora bien, este horario se modifica dependiendo del horario en que se termina de comer. Es por esto que señaló que el horario perfecto para perder peso puede “moverse” y acercarse al mediodía (el desayuno se convierte en un brunch) en aquellos países donde se termina de cenar a las 10 de la noche, como ocurre en América Latina.

Asimismo, dijo al diario The Telegraph que “hay un cambio simple que las personas pueden hacer modificando su desayuno de las 8 a las 11 de la mañana, que en realidad es más efectivo que las dietas de ayuno más modernas como 5:2″.

Alternativas de desayuno para quien no hace ejercicio

Las siguientes opciones de desayunos son una muestra de lo que podría ser un buen plato matutino, pero se sugiere consultar con un nutricionista para una dieta balanceada, según la condición física o los problemas de salud que se tengan.

Las frutas aportan micronutrientes esenciales para la salud. - Foto: Montaje SEMANA | Fotos por Getty Images