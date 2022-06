¿Qué pasa si no se limpia el colon?

El colon juega un papel importante en el sistema digestivo y se encuentra en la parte de abajo del mismo. Es un órgano largo y hueco por medio del cual el cuerpo almacena y produce las heces. De acuerdo con Medlineplus, portal web alimentado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, uno de los padecimientos más frecuentes es el síndrome de colon irritable.

Además, es frecuente que las personas sufran problemas gastrointestinales, gastritis o estreñimiento, lo que puede desencadenar en complicaciones en este órgano.

Esto sucede cuando las personas no mantienen una buena alimentación ni limpian su organismo con frecuencia. Además, de acuerdo con el portal Mejor con Salud, algunos de los síntomas que se pueden padecer al no limpiar el colón son:

Mal aliento

No hay buena absorción de nutrientes

Falta de energía

Dificultad para bajar de peso

Estreñimiento

Cómo limpiar el colon de manera natural

Apio: gracias a su alto contenido de fibra, se recomienda que pacientes con inapetencia y digestión lenta consuman este alimento. Esta verdura favorece la secreción de la saliva y los jugos gástricos. “Este (apio) ayuda a evitar el estreñimiento y a limpiar las toxinas que se van acumulando en el transcurso del tiempo en el intestino, y esta se va expulsando a través de la materia fecal”.

Zanahoria: gracias a su alto contenido de fibra, este alimento ayuda a eliminar las toxinas presentes en el sistema digestivo; además, ayuda a tratar y a prevenir el estreñimiento y reduce el dolor de estómago. Gracias a su alto contenido de sodio, cloro, potasio y vitaminas del complejo B, este alimento reduce la acidez, por lo que es un alimento recomendado para los pacientes que padecen de gastritis.

Espinaca: gracias a su alto contenido de antioxidantes, este alimento ayuda a evitar el desarrollo de células cancerígenas en el organismo. Las espinacas ayudan en el proceso de digestión gracias a que contienen vitaminas A y K, ácido fólico y hierro; además, gracias a su alto contenido de fibra, promueve el buen tránsito intestinal y genera una sensación de saciedad.

Calabaza: esta verdura la usan de manera frecuente los pacientes que padecen de diabetes, ya que se cree que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre; además ayuda a mejorar los síntomas de las personas que padecen de colon irritable, gracias que contiene vitaminas A, B y C, minerales como cobalto, boro, zinc, magnesio, hierro y potasio. Se piensa que este alimento previene el cáncer de colon, próstata, estómago y útero, gracias a su capacidad para eliminar las toxinas presentes en el cuerpo.

Alcachofa: el medio menciona que esta es la mejor verdura para la salud del colon, gracias a su alto contenido de insulina, “es muy efectiva para aliviar el problema de colon irritable, es rica en magnesio, fibra, y ácido fólico”.

Algunas plantas para aliviar los síntomas del colon irritable:

La FDA indica que es posible que los síntomas sean intermitentes y pueden cambiar en el mismo paciente. A veces, el dolor por esta afección puede ser tan intenso que se vuelve incapacitante y los pacientes no pueden realizar labores cotidianas.

1. Valeriana: es una planta cuya raíz contiene aceites esenciales con efectos sedantes y relajantes, que ayudan a reducir el nerviosismo y la agitación, además de ayudar a conciliar el sueño y lograr que este sea más reparador. Esta planta también tiene propiedades antiespasmódicas, digestivas y antiinflamatorias que controlan el dolor, según afirma este estudio de la Universidad Shiraz (Irán).

2. Menta: el estudio Peppermint oil for the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis, publicado en The Journal Clinical Gastroenterology, explica que la menta, es “un tratamiento a corto plazo seguro y eficaz” para el colon irritable.