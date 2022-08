¿Qué pasa si se consume azúcar en la noche?

No se recomienda la ingesta de alimentos con azúcar añadido.

Los niveles altos de azúcar son denominados hiperglucemia, que es una afección asociada con los pacientes que tienen diabetes, una enfermedad que influye en el sistema nervioso y se debe a la no producción de insulina por parte del páncreas y/o la resistencia a esta hormona de las células del cuerpo.

Sin embargo, no es la única dificultad que se asocia con los niveles altos de glucosa. De acuerdo con el Instituto Europeo del Sueño, el síndrome metabólico y el insomnio hacen parte de las afecciones que desarrolla la alta glucosa en el torrente sanguíneo.

Síndrome metabólico

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, define este síndrome “como un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardiaca, diabetes y otros problemas de salud”.

Las personas que son más propensas a padecerlo, son aquellas que tiene alrededor de su cintura altas cantidades de grasa, siendo este un factor de riesgo para desarrollar problemas en el corazón.

Tener la presiona arterial alta también se relaciona con este síndrome porque puede impactar de manera negativa el sistema cardiovascular e influir con otras afecciones.

Los bajos niveles de colesterol HDL no son buenos por la función que cumplen: “eliminar el colesterol de las arterias”, señala Medline Plus.

Cabe destacar que el síndrome metabólico se da por obesidad, sedentarismo y en algunos casos por genética.

El consumo de grasas trans puede ser perjudicial para la salud. - Foto: Getty Images

Insomnio

Tener un apropiado tiempo de sueño es indispensable para la recuperación del cuerpo y la renovación del cerebro. Es importante cumplir si es posible con las 7 u 8 horas que determinan los expertos. Esta actividad cumple con cuatro fases, una de ellas es el REM.

De acuerdo con el portal Tua Saúde, el sueño REM es una etapa que tiene como particularidad el movimiento ocular rápido, movimientos musculares no voluntarios, y palpitaciones. El portal señala que es importante esta fase porque es allí donde se procesan los recuerdos, los conocimientos y hasta las experiencias.

Durante el sueño una persona transita por varias fases, desde la más leve hasta la más profunda, llegando al sueño REM. El sitio web afirma la importancia de conservar o cambiar hábitos a la hora de dormir para poder llegar a esta fase plenamente.

Es de destacar, que no todas las personas la alcanzan; por ejemplo, el no consumo de cafeína, de alcohol, el no uso de un dispositivo móvil minutos antes de ir a dormir y un ambiente totalmente oscuro para que la melatonina cumpla su función, pueden ser favorables para el descanso del cuerpo.

¿Cómo afecta el azúcar en el sueño?

Un plan de alimentación no adecuado es aquel en el que se incluyen grasas trans o azúcares añadidos, por ejemplo, según la condición de salud de cada persona. Sin embargo, los altos índices de azúcar no son recomendables para ninguna, ya que estos en su mayoría son agregados y afectan de manera negativa al cuerpo influyendo en su descanso.

“Es por esta razón que los especialistas recomiendan consumir comidas hipocalóricas en la tarde o en la noche, para que ayude a la síntesis de hormonas que favorecen el sueño”, explica la organización europea.

Expertos aconsejan socializar, dormir bien, entre otras recomendaciones para cuidar la salud del cerebro. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

El instituto asegura que el consumo de estos productos puede causar pesadez, pesadillas y malestares que influyen en el sueño y hasta en la digestión. Todo lo anterior se debe a una hormona que se denomina orexina, que cuando hay exceso de azúcar este inhibe sus funciones provocando insomnio.

Por lo tanto, se recomienda consultar con un nutricionista para diseñar un plan de alimentación adecuado en el que incluso se pueda añadir infusiones propias para contrarrestar el insomnio. Pero es imprescindible la opinión de un profesional porque el sueño se relaciona con el sistema nervioso.