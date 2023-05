¿Qué puede comer una persona con gastritis?

Una de las afecciones más frecuente en pacientes jóvenes es la gastritis, una enfermedad que se puede desencadenar como consecuencia del estrés que se vive a diario, por comer a deshoras o por llevar hábitos alimenticios poco saludables.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, menciona que cuando un paciente es diagnosticado con gastritis quiere decir que hay una inflamación del revestimiento del estómago. Lo que significa que hay una irritación en la mucosa de este órgano, debido a la presencia excesiva de secreción ácida.

La entidad menciona que los pacientes que abusan de la ingesta de bebidas alcohólicas están en mayor riesgo de desencadenar dicho padecimiento.

Según la entidad, cuando una gastritis no es tratada, puede provocar cáncer de estómago, que no está entre los más comunes, pero no se debe desestimar.

Cuando un paciente es diagnosticado con gastritis quiere decir que hay una inflamación del revestimiento del estómago. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El portal de salud de los Colegios Sanatorios de Alta Complejidad en Argentina menciona algunas recomendaciones que deben tener en cuenta quienes han sido diagnosticados con gastritis.

Para poder diagnosticar la enfermedad a tiempo es pertinente conocer algunos síntomas. Y para que estos no empeoren, los pacientes deben seguir algunas recomendaciones médicas relacionadas con los alimentos que ingieren a diario.

Los síntomas más frecuentes de la gastritis son la acidez estomacal, la sensación de ardor que va sube desde el estómago hasta la parte localizada dentro del tórax, la pérdida de apetito y, en algunos casos, náuseas o incluso vómito. También puede generar gases intestinales como eructos, distensión abdominal y sensación amarga en la boca.

Para poder determinar el tratamiento para dicha afección, el profesional de la salud tendrá primero que determinar las casas, una vez hecho esto podrá indicar la mejor solución para el caso de cada paciente. Lo primero por determinar es si la afección está ocurriendo porque la persona está consumiendo determinados medicamentos que pueden generar gastritis como efecto secundario, tales como ácido acetilsalicílico (aspirina), ibuprofeno y naproxeno, entre otros.

Para manejar los síntomas, la mayoría de veces los médicos formulan fármacos de venta libre para tratar las molestias estomacales y la sensación de acidez y vacio que genera la gastritis dentro del aparato digestivo. A estos medicamentos se les conoce como antiácidos o reguladores de la acidez gástrica.

En medio de la búsqueda para solucionar esta afección se recomienda no consumir jugos industrializados ni bebidas gaseosas, ya que retrasan la digestión y aumentan la secreción de ácidos en el estómago.

La gastritis puede durar un corto tiempo (gastritis aguda) o puede perdurar durante meses o años (gastritis crónica). - Foto: Getty Images

Alimentos permitidos para un paciente con gastritis

Los Colegios Sanatorios de Argentina brindan algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta dentro del plan de alimentación de un paciente con gastritis, puesto que algunos productos pueden agudizar o incluso desencadenar los síntomas de dicha afección.

Carnes: vaca, ternera (cocida, asada o al horno sin grasa), pollo (cocido o asado) sin piel, jamón cocido.

Pescados: mariscos al natural o salmón a la plancha.

Frutas: darle prioridad a la ingesta de manzana, pera cocidas o en puré. La idea es evitar los cítricos y si se van a consumir que no sea en ayunas y que sea de manera moderada y acompañado de otro alimento como un pan integral.

Sopas: de verduras, de carne, de arroz blanco. Todas con poca sal.

La irritación en el esófago puede aliviarse con una alimentación adecuada. - Foto: Getty Images/iStockphoto