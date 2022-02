¿Qué puede provocar una subida de azúcar y cuáles son los síntomas?

El nivel de azúcar en el cuerpo es un índice importante para determinar una buena salud. Cuando se sufre de alternaciones en los porcentajes de esta sustancia en el organismo se estaría en riesgo de sufrir enfermedades que provoquen un daño irreversible en la persona que lo padezca.

La diabetes, que es una de las afecciones relacionadas con los altos niveles de azúcar, ha llegado a ser la principal causa de muerte directa de unas 1.5 millones de personas en 2019, según recalcó la Organización Mundial de la salud (OMS), agregando que, de ese total, el 48 % falleció antes de los 70 años.

“Entre 2000 y 2016, las tasas de mortalidad prematura (esto es, antes de los 70 años de edad) por diabetes aumentaron en un 5 %. En los países de renta alta, esta tasa de mortalidad disminuyó entre 2000 y 2010, pero luego repuntó entre ese año y 2016. En los países de renta baja o medianas, dicha tasa aumentó en ambos períodos”, explicó la organización, recalcando que, para el mismo lapso incluso se redujo la probabilidad de morir por cáncer, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, entre otras.

Así entonces, la OMS explicó que al sufrir de esta enfermedad, puede comprometer órganos como el corazón, los ojos, los riñones, los nervios, entre otros. Para los adultos, la probabilidad de tener un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular es de entre dos y tres veces más.

Las lesiones en el tejido nervioso pueden llegar a afectar los pies, por lo que se puede llegar a “elevar la probabilidad de sufrir úlceras e infecciones que, en última instancia, requieran la amputación de la extremidad”, según información de la autoridad en salud.

Tambien agregó que la diabetes causa insuficiencia renal y retinopatía diabética, que con el tiempo causa ceguera, enfermedades que se presentan por los altos porcentajes de azúcar en el cuerpo. Para esta última afección, se indicó que cerca de 1 millón de personas ya se han quedado ciegas debido a la diabetes.

Ante este panorama, es importante conocer qué tipo de actividades o hábitos pueden implicar un aumento en los niveles de azúcar y así, lograr evitar las afecciones anteriores. En ese sentido, el portal de la organización estadunidense Kids Health, afirmó que las subidas de azúcar se dan frecuentemente por tener malas prácticas alimentarias, no hacer el suficiente ejercicio u olvidar tomar los medicamentos para regular la sustancia, así sean pastillas o inyecciones de insulina.

“No tomarte los medicamentos para la diabetes cuando los deberías tomar o no tomarlos en las dosis adecuadas; no seguir correctamente tu plan de alimentación para la diabetes (como comer en exceso en una ocasión especial...); no hacer suficiente ejercicio físico; tener una enfermedad, como la gripe; el estrés y tomar otros tipos de medicamentos que repercuten en los efectos de los medicamentos para la diabetes”, indicó el portal, haciendo referencia a lo que puede provocar una subida de azúcar.

Con respecto a los síntomas que permiten determinar si una persona está sufriendo de un alza en el porcentaje de azúcar en la sangre. El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK, por sus siglas en inglés), indicó que los principales síntomas de esta situación son el aumento del apetito, la fatiga, la visión borrosa, el aumento de las ganas de orinar y de tomar líquidos, pérdida de peso sin razón aparente, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies y en algunas situaciones, también se presentarían úlceras que no cicatrizan.