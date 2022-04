¿Qué se debe hacer inmediatamente después del entrenamiento?

La actividad física regular, como caminar, montar en bicicleta, practicar deportes o participar en actividades recreativas, es muy beneficiosa para la salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, explicó que la actividad física regular puede mejorar el estado muscular y cardiorrespiratorio, fortalecer la salud ósea y funcional, reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer (entre ellos el cáncer de mama y el de colon) y depresión, reducir el riesgo de caídas, así como de fracturas de cadera o vertebrales y, ayuda a mantener un peso corporal saludable.

Además, las nuevas directrices recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Sobre la misma línea, la organización señaló que las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 % y un 30 % mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

A nivel mundial, las mujeres son menos activas (32 %) que los hombres (23 %) y la actividad se reduce a mayores edades en la mayoría de los países.

De igual forma, señaló que la falta de actividad física se debe en parte a la inactividad durante el tiempo de ocio y al comportamiento sedentario en el trabajo y en el hogar. Asimismo, al aumento del uso de medios de transporte.

No obstante, algunas personas practican algún deporte porque quieren bajar de peso, mientras que otras buscan la forma de aumentar su masa muscular para que su cuerpo se vea más tonificado y con mayor volumen. Sin embargo, para conseguir alguno de los dos objetivos hay que tener constancia.

Por tal razón, sea cual sea el objetivo es importante tener claro que se debe hacer después de realizar el entrenamiento y por ello, el portal Nutrioli reveló los hábitos más saludables:

1. Enfriar.

2. Estriar.

3. Hidratación.

4. Alimentación.

Además, los expertos aseguran que para ver cambios hay que hacer pequeñas modificaciones diarias en la alimentación y estos son algunos de los alimentos que recomiendan comer antes y después de hacer ejercicio:

1. Banano.

2. Pollo con arroz.

3. Pescado.

4. Huevos.

5. Leche de soja.

6. Batidos.

7. Frutos secos

8. Avena.

9. Aguacate.

No obstante, es importante consultar a un experto para que guie el proceso, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios.

¿Cuál es la mejor hora para entrenar?

Varios entrenadores dijeron que el realizar alguna actividad física en la noche reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, ya que las personas se duermen más rápido y duran más tiempo en la etapa del sueño profundo.

Pero, para otros entrenadores la mejor hora para entrenar es en la mañana, ya que no existirán excusas para no realizarlos, porque es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos como mucho trabajo o cansancio.

Lo que si recomiendan los expertos es ingerir mínimo dos litros de agua, dormir 8 horas y no saltarse ninguna comida diaria.

¿Qué es la actividad física?

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Esta hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona.