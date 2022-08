¿Qué vitamina es buena para prevenir ataques de arritmia?

Una de las teorías de las que se ha hablado en la medicina es sobre la posibilidad de que haya vitaminas que puedan consumirse para prevenir enfermedades.

Específicamente, se ha hablado sobre el hecho de que algunas vitaminas puedan reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

Al respecto, la médica nutricionista de Mayo Clinic, Katherine Zeratsky, respondió en el portal oficial de la entidad.

La experta afirma que estos beneficios de las vitaminas sobre las afecciones como la arritmia o los ataques cardiacos no están claros todavía.

Sin embargo, en el sitio web de Mayo, la doctora dijo que de lo que sí se tiene conocimiento es que ninguna vitamina puede ayudar si no hay una estabilidad previa y continua.

Es decir, que por más vitaminas que ingiera una persona, si no controla sus hábitos nocivos y sus factores de riesgo, no verá ningún resultado.

Entre estos hábitos nocivos pueden estar la mala alimentación, el consumo de tabaco, el colesterol alto y la diabetes.

De acuerdo con la experta, varios estudios han sugerido que algunas vitaminas en particular podrían tener el efecto mencionado. Se habla específicamente de vitaminas como la C y la E, aunque los ensayos clínicos a mayor escala no muestran los mismos beneficios, asegura.

Asimismo, Zeratsky asevera que hay algunos indicios de que existe una relación entre los bajos niveles en sangre de la vitamina D y la enfermedad cardiaca.

Es el propio médico tratante quien deberá determinar con sus conocimientos y los exámenes que considere pertinentes si la persona debe tomar alguna vitamina a diario. - Foto: Foto: Getty images.

Sin embargo, la médica reseña que, en la mayoría de investigaciones, se ha demostrado que tomar vitamina D con o sin calcio no tiene ningún efecto en la disminución de este riesgo.

Asimismo, estos estudios mostraron también que no había ninguna mejora evidente en las complicaciones de las afecciones cardiacas.

La recomendación que hace la experta de Mayo Clinic es que si una persona tiene dudas sobre su nivel de vitamina D, lo consulte con su médico tratante, para descartar cualquier insuficiencia.

También hay algunas creencias o mitos en los que se dice a la población general que deben tomar suplementos vitamínicos a diario. Esto muchas veces termina convirtiéndose en un hábito de las familias, que ni siquiera se detienen a preguntarse si están obteniendo algún beneficio.

Sobre este punto, la nutricionista asegura que, en su mayoría y generalmente, las personas sanas y con una alimentación nutritiva no necesitan tomar vitaminas a diario.

No obstante, hace de nuevo la aclaración de que cualquier paciente que sienta preocupación por su nutrición debe, como primera medida, acercarse a una consulta profesional. De hecho, es el propio médico tratante quien deberá determinar con sus conocimientos y los exámenes que considere pertinentes si la persona debe tomar alguna vitamina a diario.

En caso de que la consulta con el profesional de la salud no sea una prioridad, la doctora recomienda agregar alimentos ricos en nutrientes en la dieta.

En este grupo de alimentos se puede hablar de algunos como las verduras, las frutas, los frutos secos, aceites saludables y granos integrales.

Asimismo, el portal oficial de Mayo Clinic habla de la recomendación de incluir al menos dos porciones de pescado por semana en la dieta de un paciente normal. La adopción de este tipo de alimentos y su continuo consumo pueden ayudar a proteger el corazón, según la doctora.

También se recomienda limitar el consumo de productos dañinos como la sal, las grasas trans y las grasas saturadas.