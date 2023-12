Remedio casero para eliminar los gases estomacales y combatir la indigestión

Los gases estomacales que también se denominan flatos o flatulencia se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos, de acuerdo con Medline Plus , la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos .

La institución también explica que las flatulencias que salen del cuerpo por el ano pueden contener pequeñas cantidades de azufre . Aquellas que contienen más, tienen más olor. Generalmente, el olor y los gases excesivos pueden reducirse con cambios simples en el estilo de vida diaria. Una de las causas más comunes de su aparición son el consumo de antibióticos, el síndrome del colon irritable, fumar, consumir bebidas carbonatadas; los gases también pueden formarse cuando el sistema digestivo no descompone completamente ciertos componentes de los alimentos, como el gluten, que se encuentra en la mayoría de los granos, o el azúcar de los productos lácteos y la fruta.

Gases estomacales: esto le pasa al cuerpo si no se eliminan con frecuencia

La no expulsión de las flatulencias o eructos también puede impedir que se reconozcan los síntomas de algunas comorbilidades, pues al no dejarlos salir se puede asociar siempre la distensión abdominal a la acumulación de gases y no a otra patología que posiblemente se posea. Por ejemplo, cuando hay exceso de flatulencias es posible saber si se padece de colon irritable, reflujo gástrico, intolerancia a algún alimento como la lactosa o la fructosa, proliferación de bacterias en el intestino, entre otras.