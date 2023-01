Remedios caseros para desinflamar la cara; así se pueden preparar

Cuando las personas presentan una hinchazón en el rostro, se debe a que los líquidos quedan retenidos en los tejidos, generado así un trastorno en la cara.

En la mayoría de ocasiones se trata de una condición leve, que con el paso del tiempo desaparece de manera espontánea. Sin embargo, cuando la persona presenta esta afección puede llegar a generar preocupación en las personas.

Según el portal Mejor con Salud, la hinchazón en el rostro puede llegar a ser un síntoma de las siguientes afecciones:

La aplicación de hielo en la cara ayuda a mejorar la circulación sanguínea, favoreciendo el aspecto de la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Trastorno en la tiroides.

Sinusitis.

Enfermedades renales.

Infecciones en la garganta.

Abscesos dentales.

Conjuntivitis.

Obesidad.

Asimismo, el mencionado portal da a conocer una serie de remedios naturales para controlar la hinchazón. No obstante, antes de poner en práctica alguno de ellos, la mejor opción es consultar con un profesional de la salud.

Infusión de hierbas

Debido a las propiedades antiinflamatorias y diuréticas del tomillo, el orégano y la ortiga verde son indispensables para prevenir la hinchazón del rostro.

Ingredientes:

Una cucharada de orégano.

Orégano. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una cucharada de tomillo.

Una cucharada de ortiga verde.

Un vaso de agua.

Preparación:

Colocar las hierbas en una olla con el agua.

Calentar la mezcla durante 5 minutos.

Colar y tomar un vaso todos los días.

Trapo frío

El frío aplicado en un trapo o toalla hace que la sangre y los tejidos se contraigan, es decir, que contribuye a la disminución de la inflamación facial.

Ingredientes:

Una bolsa.

Una toalla.

10 cubos de hielo.

Modo de uso:

Envolver los cubos de hielo en la toalla.

Introducir en la bolsa.

Realizar suaves masajes sobre el rostro.

No se debe aplicar los hielos de forma directa.

Mascarilla de pepino

El pepino se caracteriza por sus compuestos antiinflamatorios y diuréticos, los cuales apoyan la eliminación de líquidos para reducir la inflamación de la piel.

Ingredientes:

Medio pepino.

El pepino tiene grandes beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

Preparación:

Licuar el medio pepino.

Llevarlo al refrigerador.

Extenderlo por todo el rostro.

Dejar la infusión por 20 minutos y lavar la cara.

Tres prácticas que siempre se deberían realizar para mantener un rostro saludable

El rostro es una de las partes del cuerpo que mayoritariamente se encuentra expuesta al ambiente y los materiales que se esparcen en el aire. Por eso, más allá de ser un tema estético, mantener la cara en óptimas condiciones es sinónimo de salud.

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, proteger esta zona mitiga los signos de envejecimiento y previene problemas cutáneos.

Por su parte, La Vanguardia consigna que en cualquier momento es indispensable buscar beneficios a través de prácticas que contribuyan al rostro. Para ello, se recomienda la hidratación por medio de la aplicación de cremas.

Entre las prácticas más efectivas para beneficiar esta importante parte del organismo se encuentran:

1 Tomar agua: día tras día, el rostro suele acumular polvo y otros materiales particulados del ambiente. Es así como limpiarlo se convierte en una tarea automática, pero también la hidratación de todo el cuerpo juega un factor clave. Según el portal de Cuídate Plus, entre el 10 y el 20 % de la epidermis es agua, por lo que necesita del líquido natural para mantenerse en forma.

Rostro - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Limpiarla antes de dormir: es común que luego de tener un largo día, en el que los compromisos domésticos, laborales o académicos no pararon, lo único que hay en mente es acostarse a dormir. Sin embargo, la piel necesita respirar, es por esto que se recomienda lavar la cara con agua y jabón para regenerar las células y abrir los poros. De no ser así, aunque no lo parezca, el órgano dinámico se puede inflamar y sufrir infecciones, según la citada revista sobre buenos hábitos y cuidados para la salud.

3. Protegerla del sol: a muchas personas les encanta tomar el sol, pero esta práctica debe realizarse con consciencia. De este modo, la Clínica de Mayo aconseja protegerse de los rayos de la gran estrella para evitar la aparición de manchas en el rostro o, en el peor de los casos, el riesgo de padecer cáncer de piel. Lo mejor es utilizar bloqueador solar, buscar lugares con sombras y ponerse ropa de protección.