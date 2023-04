Remedios naturales que ayudan a rejuvenecer la piel de las manos

No hay duda en la cantidad de atención que se le da a la piel del rostro. Las personas se preocupan por tener los productos correctos para la limpieza, para reparar esos aspectos que no les gustan tanto (como arrugas, acné y manchas de sol) y para hidratar con el fin de lucir una cara radiante y, quizá también, para aminorar el paso de los años y sus efectos en el aspecto específico.

El rostro es de las partes del cuerpo más propensas a tener arrugas y acné. Getty Images. - Foto: Getty Images

Sin embargo, hay algunas zonas de las que muchos se olvidan por darle toda la atención al rostro y que son también muy importantes. En ese sentido se habla del cuello e incluso también de las manos. La piel de las manos merece un cuidado especial, pues es una de las zonas donde el paso del tiempo y hasta los malos hábitos se pueden ver reflejar allí.

Y, al igual que ocurre con la cara, las manos son una de las partes del cuerpo que tienen mayor visibilidad, reflejan los cuidados y hábitos; por ello, es importante incluirlas en la rutina de belleza. Aquí le mostramos cómo.

Las cremas hidratantes son fundamentales no solo para mantener la suavidad y elasticidad de la piel de la cara, también para que se vea radiante. Lo mismo ocurre con las manos y es usual que muchas personas, de vez en cuando, tengan una pequeña crema hidratante en el bolso para poder aplicarse.

Este hábito no debe faltar, pero también se puede ayudar con más a la piel de las manos y para ello existen mascarillas con ingredientes naturales que le aportarán a esta zona del cuerpo la luminosidad y lozanía que quizá han perdido por el paso del tiempo o por la falta de cuidado.

Las manos suelen mostrar signos de alerta cuando empiezan a salir manchas - Foto: Getty Images

Avena, miel y aceite de oliva

Esta mascarilla sirve para manos que están muy resecas. La idea es triturar las hojuelas de avena hasta que quede un polvo. Cuando la avena esté así, agregar la miel y el aceite de oliva en partes iguales hasta formar una pasta homogénea. Masajear las manos, pues tiene propiedades exfoliantes, y dejar actuar por 10 minutos.

Manteca de cacao y aceite de ricino

Estos ingredientes revitalizarán la piel y la harán ponerse más suave que nunca. Para hacerla, debe calentar tres cucharadas de manteca de cacao en baño María. Cuando esté completamente líquida, agregar el aceite de ricino. Cuando esté cremosa, aplicarla como si fuera una crema. No es necesario que la retire.

Aceite de ricino para mejorar el aspecto de la piel de las manos - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aceite de coco y manteca de mango

Si quiere preparar esta mascarilla de un gran poder antioxidante necesita derretir dos cucharadas de manteca de mango, aceite de coco y, si es posible también, agregar cera de abejas. Dejarla reposar y luego utilizarla como crema de manos.

Sábila

El gel de aloe vera es uno de los ingredientes más comunes en el mundo de la belleza. Gracias a sus propiedades, es empleada para el tratamiento de arrugas, infecciones y manchas.

Debe extraer el gel de la sábila, luego aplicar en las manos, realizando masajes suaves. Dejar que se absorba por 20 minutos y después de ello enjuagar. Se recomienda aplicar todas las noches.

Los expertos también recomiendan dormir con guantes de algodón como medida contra la piel seca, ya que ayudan a mantener y sellar la humedad. Además, garantizan que no hay ninguna contraindicación, siempre y cuando los guantes que use sean cien por ciento de algodón (porque otros materiales pueden causar irritación) y se usen cremas con una base aceitosa en lugar de base acuosa (una parte de la crema no va a actuar debido a que va a ser absorbida por la tela).