¿'Sacar las yucas’ de los dedos produce artritis?

Algunas personas tienen como costumbre tronarse los dedos, también conocido como ‘sacarse las yucas’, algo que de acuerdo con el coordinador clínico de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), quienes tienen esta costumbre son aquellas personas que realizan poca o casi nada de actividad física.

“La gente refiere que al tronarse los huesos sienten un descanso. Sin embargo, lejos de liberar tensión articular, esta se incrementa porque derraman el lubricante natural, conocido como liquido sinovial, que existe para evitar su roce”, señaló el experto citado por el portal de salud Clikisalud de la Fundación Carlos Slim.

De todos modos, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde indicó que “una experiencia realizada por el médico Donald Unger, el cual tronó sus dedos de la mano izquierda diariamente durante 60 años, pero no los de la derecha, comprobó que después de este tiempo no surgieron diferencias entre las manos ni signos ni síntomas indicativos de artritis o enfermedades osteoarticulares”.

Asimismo, el portal señaló que “además de esta experiencia, otras investigaciones evaluaron exámenes de imagen de personas que poseen el hábito de tronarse los dedos y los compararon con personas que no lo hacen, así como también analizaron el tiempo y la cantidad de veces que las personas lo hacían diariamente y tampoco fueron detectadas diferencias ni daños en función de esta práctica. Es decir, si este hábito genera alivio, no existen motivos para no realizarlo”.

No obstante, aunque la práctica de crujirse los dedos no provoque ninguna lesión, el exceso de fuerza y exagerar en la cantidad de veces que se tronan los dedos puede causar daños en la articulación e incluso rotura de los ligamientos.

De todos modos, si se presentan dolores o molestias lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique que es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Enfermedades que causan dolor en los dedos de las manos

Jugar deportes de contacto como futbol americano, béisbol o fútbol.

Realizar actividades recreativas como el esquí o el tenis.

Utilizar maquinaria en casa o en el trabajo.

Hacer tareas en casa como la cocina, jardinería, limpieza o reparaciones.

Caídas.

Involucrarse en una pelea a golpes o golpear algo.

Realizar movimientos repetitivos, como se hace al escribir en un teclado.

Aplastarse los dedos, por ejemplo por un golpe de martillo o una puerta de auto que aprisiona el dedo

Síndrome compartimental, que es una inflamación y presión seria en una zona de músculos, nervios y vasos sanguíneos. Una lesión por aplastamiento puede provocar esta grave afección, que requiere atención médica inmediata.

Dedo en martillo, que es cuando no puede enderezar el dedo. Una causa común para esto son las lesiones deportivas.

Esguinces, torceduras y golpes de dedo.

Fracturas en los dedos.

Pulgar de esquiador, que es una lesión de los ligamentos del pulgar, como las que suceden al caer esquiando.

Cortadas y heridas punzantes.

Dislocación.

Artritis, la ruptura del cartílago de la articulación que puede provocar inflamación con dolor, rigidez e hinchazón.

El dolor en las manos puede ser ocasionada por enfermedades como la fibromialgia. - Foto: Getty Images/iStockphoto