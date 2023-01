Según estudio, grasa que acumulan las mujeres las protege de la inflamación cerebral

La grasa que la mujer acumula no solo se considera producto de comidas no saludables, sino como un efecto de su propio cuerpo para la reproducción.

Tal y como lo señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), la encefalitis es la hinchazón o inflamación del cerebro causada por un virus o una bacteria que en algunos casos se considera leve, y en otros, grave.

Los síntomas más frecuentes tras esta afección son los dolores de cabeza, las convulsiones, los vómitos, y la somnolencia.

Los National Institutes Health (NIH) explican que para tratar esta enfermedad en su etapa inicial, un médico prescribirá antibióticos siempre y cuando sea por una causa bacteriana. Sin embargo, es importante aclarar que no solo los adultos pueden presentar esta afección, sino que los bebés también, ya que su forma de manifestar los síntomas es evitando comer tras el dolor que les produce, por ejemplo.

Cabe hacer una diferencia entre la encefalitis y la meningitis; a segunda es la inflamación de los tejidos que revisten el cerebro que se inflaman, mientras que la primera es específicamente del cerebro.

“Cualquier persona puede adquirir estas afecciones. Protegerse a usted y su familia de los gérmenes, y mantenerse al día con las vacunas es la mejor manera de protegerse contra la encefalitis y la meningitis”, explican los NIH.

Por esto, entre las complicaciones de esta enfermedad se encuentra la dificultad para hablar, ver, memorizar, entre otras, menciona la Clínica Mayo.

¿Cómo prevenir una encefalitis?

Es entonces que para prevenir la encefalitis se debe cumplir un esquema de vacunas; asimismo, mantener hábitos saludables de higiene que colaboren con esto, como el lavado frecuente de manos.

Pero un estudio de la Universidad de Augusta, en Estados Unidos, concluyó que tener depósitos de grasa en las caderas y los brazos disminuye el riesgo de encefalitis, siendo las mujeres aquellas beneficiadas, porque los hombres tienden a acumular grasa en otra zona del cuerpo, para ser precisos, en la cavidad del abdomen.

Lo anterior fue el resultado de observar una dieta rica en grasas de ratones de laboratorio, que aumentaron de peso, siendo las hembras las que se vieron favorecidas por la acumulación de grasa en la cadera, lo que, según el estudio, no permitió que se inflamara su cerebro.

Una mala alimentación puede contribuir en el aumento de grasa corporal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los resultados se dieron tras la correlación entre las hormonas y los tejidos de grasa de cada uno de los animales, entre machos y hembras.

Otro ítem importante para resaltar es que, aunque el plan de alimentación tenía como protagonista la grasa y dejó ver su comportamiento con el cerebro, tampoco permitió el desarrollo de diabetes tipo 2; sin embargo, cuando la menopausia hizo su aparición, inició otra variable para la inflamación del cerebro, sin importar los tejidos grasos.

Es entonces que en otra fase de la investigación a los ratones se les extrajo la grasa, algo así como una liposucción, que aumentó, a su vez, la inflamación del cerebro.

Finalmente, surgen dos preguntas luego de esta investigación: ¿cuánta grasa subcutánea una mujer debe tener para que no afecte desfavorablemente el metabolismo? y ¿cómo la fertilidad se ve implicada en esta cuestión?, ya que la grasa que la mujer acumula no solo se considera producto de comidas no saludables, sino como un efecto de su propio cuerpo para la reproducción.

Estudios revelan que algunas células pueden permanecer vivas por horas en el cerebro, luego de la muerte de una persona. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la ciencia sugiere realizar investigaciones que tengan como objeto de estudio los hombres y las mujeres de forma distinta cuando se desarrolle una misma complicación como la encefalitis.

En conclusión, los hábitos alimenticios son de tal importancia que cuando una persona se encuentra en sobrepeso, aumenta el riesgo de cualquier tipo enfermedades, ya sean cánceres o problemas, cardíacos.