Seis mitos con los que crecieron las personas: ¿cuáles son ciertos y cuáles falsos?

A lo largo de la vida se han escuchado frases como “hay que reposar antes de meterse a la piscina”, “no abra la nevera si está acalorado”, “el niño se descuajó”, entre otras.

No obstante, en la mayoría de los casos, con incertidumbre o no, se ha hecho caso a estos mitos y han terminado pasando de generación en generación, sin verificar si son verdad o no. Por ello, a continuación, con ayuda de algunos expertos, se identifica cuáles mitos son ciertos y cuáles no.

“Nadar después de comer es peligroso”

Parcialmente falso. Se piensa que si se nada después de comer pueden producirse dolorosos calambres que impidan el movimiento adecuado del cuerpo y, por ende, se aumente el riesgo de ahogarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los calambres aparecen por realizar un esfuerzo excesivo al nadar.

Al respecto, la doctora María José Janiot, reumatóloga de Colsanitas, señala que, “lo que sí puede pasar es que se produzcan náuseas y se afecte la calidad de la digestión. Esto debido a que el organismo entra en el llamado reflejo de buceo, en el cual se priorizan los órganos críticos cuando el cuerpo, y sobre todo la cara, entra en contacto con el agua”.

“Ver televisión cerca causa miopía”

Falso. Ver de cerca televisión o alguna otra pantalla no causa daños a los ojos, ni genera defectos como la miopía, estigmatismo o hipermetropía, debido a que estas enfermedades tienen un componente genético.

De acuerdo con la doctora Martha Medina, oftalmóloga adscrita a Colsanitas, “es probable que la razón por la que alguien vea la televisión muy de cerca sea porque ya es miope y tiene un problema de refracción, entonces acercarse a las pantallas sería una consecuencia de la miopía, y no al revés”.

“No abra la nevera si está acalorado o se le tuerce la cara”

Verdadero. Los cambios bruscos de temperatura, además de dolores articulares en los músculos del cuerpo, podrían ocasionar una compresión neurológica en el nervio facial y una condición conocida como parálisis de Bell. Esta genera adormecimiento detrás del oído y en las mejillas y pérdida de sensibilidad en los labios.

Al cabo de 24 horas, es posible que la persona no pueda cerrar un ojo o articular palabras. Aunque se trata de una condición que sana sola en algunos días, es esencial consultar con un especialista para asegurar que esta no se haya dado por otra causa grave.

“Consumir carnes rojas produce artritis”

Parcialmente falso. La artritis es una inflamación en las articulaciones que genera dolor y rigidez en estas. Las causas de esta enfermedad son muchas y, según la doctora Janiot, no hay un vínculo entre esta patología y el consumo de carne.

Sin embargo, la gota es un tipo de artritis que se da por la acumulación de ácido úrico, el cual está asociado a la descomposición de sustancias producidas por el cuerpo y presentes en alimentos como las carnes, los fríjoles, la cerveza, entre otros.

“El niño se descuajó”

Falso. Es común escuchar que cuando un bebé se cae o es alzado inadecuadamente se puede ‘descuajar’, es decir, tener diarrea y dolor en el estómago debido a que una parte del intestino se descuelga.

No obstante, lo que probablemente origina estos malestares es una infección producida por un virus, lo cual es frecuente en los menores.

“Sentarse después de hacer ejercicio causa riesgo de infarto”

Falso. Sentarse o acostarse luego de terminar un ejercicio de manera súbita, no causa ataques cardíacos ni problemas cardiovasculares.

Sin embargo, sí es necesario permitir que el cuerpo tenga un enfriamiento progresivo para evitar el desequilibrio entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria.