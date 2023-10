Si tiene fluidos vaginales debe prestar atención a los colores. Esto significan

Este flujo puede variar de acuerdo a su ciclo menstrual, por lo que en este caso no habría nada por lo cual preocuparse o acudir al médico.

El color es un aspecto que no debe pasar por alto, por lo que es necesario que esté pendiente y acuda al médico en caso de que cambie significativamente esta característica.

El flujo vaginal sano deberá ser transparente o de color blanquecino y cuando se seca suele tomar un color amarillo pálido. En caso de no tener esta coloración es un signo importante que le avisa que algo no anda bien en su cuerpo, una señal de alerta que no se debe dejar pasar por alto.