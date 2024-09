¿Sin novio o novia? así funciona el negocio de alquilar pareja por horas

Xu Yunting, una estudiante de Shanghái de 18 años, no duda en disfrazarse de personaje masculino de videojuego para alquilarse como pareja ideal a sus fans femeninas, una tendencia cada vez más en boga en China. Maquillada, llevando lentillas para agrandar sus ojos y una peluca de color naranja brillante, Xu Yunting se convierte en Jesse, un músico alto y sensible, uno de los personaje de “Light and night” (“Luz y noche”).