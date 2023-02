¿Sirve el bicarbonato de sodio como un bótox natural?

La piel es el órgano más grande del cuerpo, esta zona requiere de cuidados especiales; por lo general donde más se requieren es en la zona del rostro, ya que allí se hacen visibles los primeros signos del envejecimiento.

Los profesionales en el tema indican que las arrugas o líneas de expresión aparecerán en el rostro a los 30 años de edad; sin embargo, pueden aparecer antes cuando las personas no han tenido buenos hábitos de limpieza e incluso de alimentación. Uno de los factores que más influye en el surgimiento del envejecimiento prematuro es el consumo de tabaco.

Hoy en día existen varios productos que se comercializan con frecuencia y que son usados para el cuidado de la piel; cabe mencionar que siempre antes de hacer uso de cualquier producto es pertinente contar con la aprobación de un dermatólogo, ya que no todos están diseñados para el mismo tipo de piel e incluso algunos pueden generar reacciones adversas o alergias en determinados pacientes.

A su vez, hoy es frecuente hacer uso de productos naturales o caseros para el cuidado de esta zona, esto gracias a su fácil alcance y a su bajo precio, pero al igual que los que se comercializan en el mercado deben ser aprobados por un profesional antes de usarlos.

Las mascarillas faciales suelen estar compuestas de diferentes ingredientes y uno de ellos es el bicarbonato de sodio. - Foto: Getty Images

Uno de los productos más empleados en la piel es el bicarbonato de sodio, por lo general se emplea para reducir la grasa presente en la zona, eliminar las células muertas e incluso darle un mejor manejo a la piel con acné.

Recientemente, se ha hecho viral una receta que fue compartida por medio de la red social Facebook en donde se menciona que el nuevo bótox natural y casero se puede hacer mezclando bicarbonato de sodio y té.

El diario La República en su sección de salud y cuidado personal desmintió esta afirmación consultando con especialistas en el tema. Por su parte, Carlos Rivera, dermatólogo y director de Dermavan aclaró que cuando se habla de bótox se hace referencia a la marca que comercializa toxina botulínica; esta sustancia es inyectada sobre la piel con el fin de tensar y producir parálisis facial en determinados músculos, por ende hablar de otro tipo de bótox sería una mentira, pero si podrían existir recetas que intenten imitar sus efectos, pero cabe aclarar que no perduraran con el tiempo.

Otra profesional consultada por el medio aseguró que “desde el punto de vista dermatológico, no tienen ningún tipo de efecto beneficioso sobre la piel. Estos elementos no se acercan a estirar de ninguna manera la piel ni se puede comparar al efecto producido por la toxina botulínica”.

Mujer aplicándose bótox en el rostro. - Foto: Getty Images

Rivera aclaró que dicha receta si puede generar un efecto tensor en la piel, gracias a los componentes que contiene el té y la sal que hay dentro del bicarbonato de sodio, pero esto jamás podría compararse con los efectos de la toxina botulínica.

“El té tiene taninos, que causan una pequeña agresión. Al agregar bicarbonato, que es una sal, va a generar un efecto de tensado, pero no tiene nada que ver con el músculo, como en el caso de la toxina botulínica”.

Hay algunas alternativas cosméticas que generan el mismo efecto que el bótox. - Foto: Getty Images

El profesional indicó que este tipo de mascarillas pude poner en riesgo la salud de la piel de las personas que presentan mayor sensibilidad en la zona. “Va a producir un pequeño edema, una pequeña hinchazón. Al hinchar la piel, puede parecer que la tensa y se borran las arrugas, pero esta lesión puede ser perjudicial en pieles sensibles” y al desaparecer la hinchazón el efecto tensor también se irá.

Para concluir el profesional aseguró que no sataniza la receta, pero que él como profesional no la recomendaría. “Tal vez en algunas personas que no tienen ningún tipo de alergia ni piel sensible podría tener algún tipo de efecto de estiramiento, pero es como un maquillaje, la hinchazón desaparecerá y, con ella, el efecto de tensión. El uso excesivo, además, podría ser dañino, porque se lesiona la piel de forma regular. No satanizaría su uso, pero tampoco lo recomendaría”.