El té para depurar el organismo y mejorar los niveles de la glucosa naturalmente

La diabetes es una de las enfermedades más diagnosticadas en pleno siglo XXI, esta eleva de manera desmedida los niveles de glucosa en la sangre. Este padecimiento se divide en dos tipos: diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2.

Cabe mencionar que este padecimiento está catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica. Cuando los niveles de glucosa en la sangre no se controlan, pueden ocasionar ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores, según explicó la entidad internacional mencionada anteriormente.

La Biblioteca Nacional de Salud y Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, explica con detalles las causas de este padecimiento y subtipos.

Los investigadores que han analizado esta patología (diabetes de tipo 1) han determinado que este tipo de padecimiento se da, por lo general, gracias a la influencia de factores genéticos u otros presentes en el ambiente. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmune ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina.

y se da gracias al estilo de vida que lleve una persona o también por factores genéticos. Por otra parte, la diabetes tipo 2, es la más diagnosticada Una persona obesa o que tiene sobre peso es un paciente más propenso a ser diagnosticado con esta patología , al igual que una persona sedentaria.

La diabetes es catalogada por la OMS como una enfermedad crónica. - Foto: Getty Images

Para poder manejar los síntomas de esta enfermedad y prevenir que empeore es pertinente contar con el apoyo de un profesional de la salud, hacerse los chequeos médicos cada vez que se requieren, mejorar los hábitos alimenticios y aplicarse la medicación de manera adecuada cuando es necesario.

Hoy en día se ha puesto de moda el consumo de algunas bebidas o alimentos para prevenir y tratar diversas afecciones, entre ellas la diabetes. Cabe mencionar que la ingesta de ciertas infusiones o alimentos no garantiza que con esto que se cure el paciente, simplemente son factores que se pueden incluir en la dieta como un plus y más no como un cura.

Es importante que antes de ingerir cualquier bebida o alimento para prevenir y tratar la diabetes se cuente con el acompañamiento y la aprobación del profesional de la salud que está tratando la enfermedad.

El portal de salud, belleza y cuidado personal unComo brinda la receta de una infusión que puede reducir de manera natural los niveles de glucosa en la sangre. Antes de ingerir la bebida se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Existen dos tipos de diabetes de tipo 1 y 2. - Foto: Getty Images

Para empezar se requiere determinar la cantidad de agua dependiendo de la bebida que se vaya a preparar, bien sea si se va a preparar una taza o más para consumir a lo largo del día.

Para una taza de agua se necesitará de una bolsa de té de manzanilla y un poco de canela en rama. Lo primero es poner a hervir el agua que se va a emplear para dicha preparación.

Luego, añadir la canela y dejarla hervir diez minutos. Cuando haya pasado el tiempo, retirar la bebida del fuego.

Tomar otro recipiente agregar una taza de agua y ponerla a hervir.

Cabe mencionar que la ingesta de ciertas infusiones o alimentos no garantiza que con esto que se cure el paciente. - Foto: Getty Images