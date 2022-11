Tomar este licuado ayuda a fortalecer el sistema óseo y a regular el tránsito intestinal

Los huesos son importantes para el funcionamiento del cuerpo humano. Brindan soporte y ayudan a que el cuerpo pueda moverse. Es fundamental tener un estilo de vida saludable, en el que la alimentación y hábitos sanos contribuyan al bienestar del cuerpo.

“Si no comemos bien y no hacemos suficiente ejercicio del tipo adecuado, los huesos pueden debilitarse e incluso romperse. Cuando los huesos se rompen (lo que se conoce como fractura) pueden causar mucho dolor y ocasionalmente se requiere cirugía para repararlos”, explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Asimismo, un estilo de vida no saludable también puede causar enfermedades como la osteoporosis. Esta es una afección que debilita y adelgaza los huesos. Según indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cualquier persona puede padecer esta enfermedad. Sin embargo, las mujeres adultas mayores, las personas que son de talla pequeña y delgada, tener baja densidad ósea y tener antecedentes familiares de osteoporosis son algunos de los factores que incrementan el riesgo de tener esta enfermedad.

La osteoporosis se caracteriza por ser una enfermedad silenciosa, es decir, que no presenta síntomas en su etapa inicial, sino cuando está avanzada (en la mayoría de los casos). Por eso, es importante realizar exámenes médicos regulares para recibir un diagnóstico profesional e iniciar un tratamiento oportuno. “Muchas personas tienen huesos débiles y no lo saben. Eso se debe a que por lo general la pérdida de hueso ocurre a largo plazo y no duele. Para muchas personas, un hueso roto es la primera señal de que tienen osteoporosis”, señalan los NIH.

Algunas personas, además de seguir las recomendaciones médicas, también recurren a tratamientos y remedios caseros para combatir este problema de salud. Antes de consumir cualquiera de esas preparaciones se debe consultar con un médico.

El sitio web Terra destaca los beneficios de una bebida preparada con avena y banano que podría contribuir al fortalecimiento de los huesos, lo cual ayuda a la prevención de enfermedades óseas como la osteoporosis. “Gracias al potasio que contiene el plátano tendrás un mejor desarrollo muscular, lo que provocará que no tengas calambres al momento de ejercitarte o realizar alguna actividad que requiera mayor fuerza”, detalla el portal.

Además, este licuado también ayuda a las personas a mejorar la digestión debido a que la avena es un cereal rico en vitaminas, minerales, entre otras cosas, además, las fibras que contiene puede ayudar a la buena digestión de los alimentos que se consumen, aumentando el metabolismo y logrando que las personas bajen de peso rápidamente.

Batidos saludables - Foto: Getty Images

A continuación los pasos para preparar la bebida.

Ingredientes

1 taza de leche

1 banano.

1 cucharada de miel de abeja.

1 cucharada de avena.

Procedimiento

Dejar en remojo la avena la noche anterior de la preparación de la bebida.

Colar la avena.

Llevar a la licuadora todos los ingredientes y procesar por varios segundos.

Servir y disfrutar.

Otras mezclas que ayudan a cumplir el mismo objetivo:

Papaya y linaza

La linaza y la papaya, los cuales permiten mejorar la digestión y favorecen la desintoxicación del organismo para que el abdomen se desinflame. La recomendación es consumirlo en horas de la mañana o en la noche durante una semana y luego descansar la semana siguiente, de acuerdo con información del portal Adelgazar en Casa.

Papaya, linaza, avena y miel

Para preparar esta bebida se debe agregar a la licuadora una taza de papaya pelada y cortada en cubos, una cucharada de linaza, dos cucharadas de avena en hojuelas, una cucharada de miel para endulzar (aunque si la persona no desea agregar más azúcar fuera de la fruta puede omitir este ingrediente) y un vaso de agua.

Papaya, linaza y banano

Se puede utilizar media papaya pelada y sin semillas cortada en cubos, una taza de leche de almendras, un banano maduro en trozos y una cucharada de linaza. Luego se licúa bien y se consume inmediatamente. La consistencia de la bebida es espesa, pero proporciona energía al organismo, mientras cumple una función de desintoxicación en el cuerpo.