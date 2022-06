Toxoplasmosis: ¿cómo prevenir esta infección?

No comer carne cruda o poco cocida. La carne, especialmente la de cordero, cerdo y res, puede contener organismos toxoplasma. Por ello, no se debe probar la carne antes de que esté completamente cocida y se debe evitar la carne cruda curada.

No beber leche no pasteurizada. La leche y otros productos lácteos no pasteurizados pueden contener parásitos toxoplasma.