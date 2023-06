Tres semillas potentes y efectivas que ayudan con la pérdida de peso

Una dieta rica en grasa no solo ayuda con el aumento de peso sino con los niveles de colesterol.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que “en 2016, el 39 % de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13 % eran obesas”, considerando que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de varias enfermedades o complicaciones.

Por ejemplo, la Clínica Mayo menciona que la obesidad se ve involucrada con una posible artritis porque genera peso extra a las articulaciones colaborando con su desgaste.

Asimismo, el colesterol en niveles altos guarda relación con el sobrepeso, porque una mala alimentación que priorice el consumo de grasa incide en la acumulación de este tipo de “sustancia cerosa” en las arterias inhibiendo el flujo sanguíneo.

Por tanto, es importante para bajar de peso, mantener una dieta balanceada donde se incluya frutas, verduras, carnes magras, pescado y frijoles, reduciendo el consumo de alimentos ricos en grasa saturada y sodio, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus).

Incluso asegura que para perder peso se debe quemar más calorías de las que se consumen, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud para determinar el plan de alimentación adecuado, ya que dietas como la mediterránea y la DASH se pueden destacar.

La dieta mediterránea y sus beneficios. - Foto: Getty Images

La enciclopedia médica también menciona que en la actualidad hay varias dietas que prometen perder peso de manera rápida, pero con la condición de restringir cierto tipo de nutrientes, por lo que puede tener efectos contrarios para la salud.

De hecho, bajar de peso no solo se refiere a consumir cierto tipo de alimentos, sino también apunta a tener una rutina de ejercicio adecuada para que se procure el bienestar no solo del cuerpo sino de la mente, colaborando así, con el estado de ánimo.

“Usted no necesita inscribirse a un gimnasio para hacer ejercicio. Si usted no ha hecho ejercicio o no ha estado activo por un largo tiempo, empiece lentamente para prevenir lesiones. Hacer una caminata rápida de 10 minutos dos veces por semana es un buen comienzo”, añade en uno de sus informes MedlinePlus.

Es así, como Mejor con Salud comenta que las siguientes tres semillas pueden ser útiles para la pérdida de peso, no necesariamente porque queman grasa sino porque gracias a sus propiedades saciantes pueden reducir la ingesta de ciertos alimentos.

La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades, - Foto: Getty Images

1. Semillas de chía

Estas semillas ayudan con la pérdida de peso por la sensación de llenura que producen, reduciendo el apetito. Se pueden incluir en ensaladas de frutas, vegetales, jugos y otras preparaciones.

Además, en la Guía de Alimentos de la revista, Cuerpomente se señala que la chía es rica en omega-3, una grasa insaturada que tiene efectos antiinflamatorios que benefician al organismo.

Las semillas de chía tienen efecto saciante. - Foto: Getty Images/Image Source

2. Semillas de linaza

La Clínica Mayo a través de la profesional Katherine Zeratsky, aconseja que su consumo sea molido, ya que es la manera óptima en la cual el cuerpo la puede digerir.

Además, recomienda incorporar a un plan de alimentación para desayunos. Por ejemplo, se puede agregar a un yogur, un sándwich o a panes, gracias a su versatilidad en la cocina. Sin embargo, usualmente sus beneficios se obtienen cuando se consume en agua de linaza.

La linaza tiene muchas propiedades. - Foto: Getty Images

3. Semillas de girasol

Son ricas en minerales como el cobre, el zinc y el hierro que contribuyen en la salud del cuerpo y pueden ser añadidas a cualquier tipo de comida.

Entre sus beneficios se encuentra aumentar la masa muscular, ya que es rica en proteínas. Al igual que las semillas de chía, las de girasol tiene un efecto de saciedad que no permiten la ingesta de otros alimentos, por lo que contrarrestan el apetito, menciona Tua Saúde.

Estas semillas deben ser consumidas de manera moderada porque son ricas en grasas, es decir, que tienen un alto índice calórico.