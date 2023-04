Triglicéridos altos: la bebida natural para bajar los niveles en el desayuno

Una de las principales consecuencias de mantener durante un tiempo prolongado malos hábitos alimenticios es tener los triglicéridos en niveles altos. Por lo general, los alimentos o productos cargados de azúcar, sodio y grasas dañinas provocan el incremento de este conocido lípido.

De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, “los triglicéridos son un tipo de grasa y el más común de grasa en el cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de inmediato”.

“Su cuerpo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos y los almacena en las células de grasa. Cuando su cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Sus partículas de lipoproteína de muy baja densidad llevan los triglicéridos a sus tejidos. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, como la enfermedad de las arterias coronarias”, agrega la entidad.

Como se mencionó anteriormente, algunos alimentos o productos en especial hacen que los triglicéridos incrementen, sin embargo, no son la única causa de esta elevación. Tener obesidad, fumar cigarrillos, beber alcohol en exceso, padecer algunos trastornos genéticos, tener enfermedades de la tiroides y sufrir afecciones del hígado también son detonantes del aumento del lípido en cuestión.

Es importante diferenciar a los Los triglicéridos del colesterol. Lo importante es mantener estables sus niveles en el organismo. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Para evidenciar el estado de los triglicéridos una persona se debe realizarse un análisis de sangre. En esta misma prueba también se obtienen resultados de los niveles de colesterol, una sustancia cerosa similar a la grasa, en el torrente sanguíneo.

El tratamiento para reducir los niveles altos de triglicéridos en la sangre es sencillo y se puede llevar a cabo en casa. Las recomendaciones de los profesionales de la salud son controlar el peso, hacer ejercicio de forma frecuente, no fumar, disminuir la ingesta de productos con azúcar, si es posible eliminar el consumo de alcohol y reemplazar las grasas saturadas por las más saludables.

Precisamente, existe un alimento en particular que resalta entre los demás porque sus componentes ayudan a bajar de manera rápida los triglicéridos en la sangre. Es importante que se consuma en el desayuno sin azúcar ni edulcorantes artificiales. Se habla del agua de avena.

“La avena es un cereal recomendable casi para cualquier dieta. La reina de los cereales es, sin duda, toda una aliada para tu salud cardiovascular: te ayuda a regular el nivel de colesterol y triglicéridos, cuida de tu peso y te aporta energía”, afirma el portal especializado Mejor con Salud.

La avena es uno de los cereales más completos que existen. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Además, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Medical Association of Thailand, el consumo diario de este cereal puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol total y triglicéridos en los adultos. De esta manera, resulta un alimento ideal para incluir en la dieta diaria”, incluye el sitio.

Como todo alimento, se debe consumir en cantidades adecuadas, un exceso podría ser peligroso para el organismo. Su preparación es sencilla. Se remoja una taza avena la noche anterior, al día siguiente se procesa en licuadora con una taza de agua, se sirve y se ingiere.

Más alimentos para bajar los triglicéridos

El sitio El Confidencial menciona más alimentos para reducir este lípido:

1. Legumbres. Aportan una gran cantidad de fibra y son bajas en grasa, por lo que promueven la disminución de los triglicéridos.

2. Verduras. “Cualquier integrante de este grupo ayuda a reducir el nivel lipídico en sangre, pues son ricas en antioxidantes naturales y fibra”, indica.