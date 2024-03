Universidad de Stanford revela la edad en la que la pérdida de memoria aumenta exponencialmente

La edad en la que mejor está la memoria

Sin embargo puede que a esa edad no se tomen las mejores decisiones de vida, por lo que la experiencia cobra un papel fundamental en el desarrollo cerebral.

Para la neuróloga la experiencia suple la mínima pérdida de memoria y afirma: «Incluso si no estás en la cima de tu función cerebral, lo que has acumulado ahora, si tienes un par de décadas más allá de los 20, es experiencia» y añade: «Puede que lleve más tiempo tomar una decisión, pero es más probable que esa decisión sea correcta. No creo que ninguno de nosotros cambie la experiencia vivida por un cerebro que funcione más rápido».