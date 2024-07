Las lecciones de una familia colombiana que lo dejó todo para recorrer el mundo

Pero ese día, a 30.000 pies de altura, eso dejó de ser un obstáculo. “¿Y qué puede pasar si pierden un año? –se preguntó Julián–. Yo perdí uno por vago y no pasó nada. Ellos, que son disciplinados, tampoco tendrán problemas”. Estaba decidido. Al llegar a la capital argentina, llamó a Lupe a Medellín y le preguntó: “¿Qué vas a hacer del 5 de julio de 2018 al 5 de julio de 2019?”.

Otros lo vieron con cierta envidia, pues claramente muchos quisieran vivir ese plan pero no se atreven. Los profesores, curiosamente, fueron los más entusiastas. “Háganle. ¿Qué más les podemos decir?”, les aconsejaron emocionados.

Con ese criterio claro, la familia organizó un plan de viaje según las visas y las estaciones, pues no tenía sentido ir a un sitio en pleno invierno, con posibilidades más limitadas para conocer. En cada lugar se quedaban entre una semana –como Suiza– , y un mes –como Turquía–. Fueron cuadrando los detalles en cada país y de acuerdo con las circunstancias.

En cierta forma, ellos no considerarían justo ponerle una cifra a un viaje que les cambió la vida. Por ejemplo, en Israel y Palestina tuvieron una de las experiencias más enriquecedoras, pues tenían amigos a lado y lado del muro. “Los niños vieron cómo vivía cada uno de ellos y nos preguntaron: ‘pero si todos son buenos, ¿por qué pelean?’” .



Foto: La familia en Naypyidaw.

Estudiar en el museo

Para el proceso académico llevaron una guía de matemáticas y de español en sintonía con la de los compañeros de colegio, para que no se atrasaran. “Pero las botamos en Egipto porque entendimos a la fuerza que no hay que seguir un pénsum y que lo mejor era aprovechar cada ciudad donde estábamos. No íbamos a pasar un día en Egipto al lado de las pirámides enseñándoles las palabras esdrújulas”, señala Julián. De este modo, las matemáticas y el español pasaron a un segundo plano.

Aunque siempre hubo un espacio académico para todas las materias, no lo dictaba un pénsum sino el destino. Al final de cada día los niños escribían un diario (Luciana llegó con ocho cuadernos) con lo que habían visto, y Lupe les revisaba la redacción y la ortografía. Pronto se dieron cuenta de que la historia que aprendían en un lugar de alguna manera se entrelazaba con la de otro.

No todo fue color de rosa. Que tres hermanitos casi de la misma edad pasen todo el día juntos auguraba peleas. Aunque eso les dio una oportunidad a los padres de enseñarles valores y, sobre todo, una actitud positiva. “Peleaban pero se reconciliaban porque no valía la pena perder esa oportunidad”, explica Lupe.