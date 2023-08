El sustituto del azúcar que combate la depresión, elimina los líquidos retenidos y baja el colesterol

El sustituto del azúcar

“Podría mejorar el estado de ánimo y ayudar a combatir la depresión. Combate la retención de líquidos y evita la hinchazón. La estevia podría reducir el riesgo de síndrome metabólico, aunque aún no existen evidencias que lo corroboren. Puede ser consumida por personas con hipertensión. La estevia es una buena opción para los diabéticos, ya que no afecta de manera negativa los niveles de azúcar en la sangre. Reduce los niveles de colesterol en sangre ”, reseña la plataforma digital especializada Mejor con Salud.

“Se puede utilizar en la preparación de postres. No obstante, se debe utilizar menos cantidad, porque al usar el horno, la dulzura se vuelve más intensa. No contribuye a la aparición de caries como el azúcar. No tiene efectos secundarios como otros edulcorantes artificiales que se producen de manera química, como el aspartamo”, concluye el portal web Mejor con Salud.