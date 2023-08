Esta es la vitamina que le falta a una persona con diabetes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la diabetes “es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre”, que puede tener un impacto negativo sobre algunos órganos del cuerpo como los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones y los ojos.

Por ejemplo, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases asegura que la diabetes es la primera causa de enfermedad renal, que se relaciona con una nefropatía diabética, porque se produce por los altos niveles de azúcar de la sangre que impacta los vasos sanguíneos de los riñones, por lo que los deteriora o impide que cumplan sus actividades vitales.

La diabetes es una enfermedad considerada por los especialistas como una afección crónica e irreversible del metabolismo de larga duración, debido al exceso de azúcar o glucosa en la sangre y en la orina. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Es entonces que la diabetes se presenta en dos o tres tipos, según sea el caso:

Diabetes tipo 1: el páncreas deja de producir insulina, una hormona que, según menciona el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), “controla la cantidad de azúcar en la sangre al almacenarla en las células, donde el cuerpo la puede usar como fuente de energía”.

Diabetes tipo 2: las células se resisten a la insulina. Es el tipo más común. Según MedlinePlus, puede ser provocada por la inactividad física, antecedentes familiares y sobrepeso.

Diabetes gestacional: según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad”.

Cabe mencionar que la Clínica Mayo explica que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, más, sin embargo, en el tipo 2 se puede reducir el riesgo cambiando algunos hábitos que pueden ser mal sanos como la inactividad física, el exceso de peso corporal, y una alimentación rica en grasa, ¿pero acaso la carencia de vitaminas pueden aumentar el riesgo de diabetes?

Las vitaminas son esenciales para el organismo. | Foto: Getty Images

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, se utiliza como suplemento dietético en casos donde la cantidad de esta vitamina en la dieta no es suficiente. Se emplea en la prevención y tratamiento del escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C en el cuerpo. La vitamina C actúa como antioxidante, protegiendo las células contra los radicales libres, que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades. Se encuentra en alimentos como frutas cítricas, fresas, kiwis y verduras como el pimiento rojo y el brócoli.

Además de las vitaminas, ciertos minerales también desempeñan un papel importante en la salud de las personas con diabetes. El selenio, el zinc y el magnesio son ejemplos de minerales que actúan como antioxidantes y pueden beneficiar a los individuos diabéticos. Estos minerales se encuentran en diversas fuentes alimenticias, y una dieta equilibrada y variada proporcionará las cantidades adecuadas para evitar el daño celular.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. | Foto: Getty Images / haryigit

Es fundamental tener en cuenta que, si bien las vitaminas y los minerales desempeñan un papel relevante en la salud de las personas con diabetes, no se ha demostrado que la suplementación con pastillas de estos nutrientes sea efectiva. Según el portal de salud Mapfre, la recomendación general es obtener estas sustancias a través de una alimentación equilibrada y evitar el consumo excesivo de suplementos. Solo en dietas restrictivas para la pérdida de peso, donde la ingesta calórica sea muy baja, podría considerarse la suplementación con algunas vitaminas.

Además, el National Center for Complementary and Integrative Health de los National Institutes Health (NIH) menciona que tanto la vitamina C y la D han sido objeto de investigación sin ser concluyentes dentro de un tratamiento de diabetes. Sin embargo, otros estudios pueden inducir a que son favorables en esta afección, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud.