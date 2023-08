Esta es la vitamina que refuerza las defensas de los pulmones

1. Vitamina D: sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras contribuyen con la salud del sistema inmune. No obstante, la vitamina D no se encuentra naturalmente en muchos alimentos, pero se puede obtener de leche fortificada, cereales fortificados y pescado graso, como salmón, sardinas y caballa.

2. Vitamina C: contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades, pero la biblioteca reveló que el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Sin embargo, no se recomiendan cantidades superiores a 2.000 mg/día.