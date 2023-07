Fruta milagrosa para eliminar la acidez estomacal, el estreñimiento y cuidar la salud visual

Se le conoce como superalimento a aquella comida que brinda varios beneficios y aporta altas cantidades de vitaminas y minerales. Uno de ellos es el melón, pues esta es una fruta rica en vitaminas A, B, C y E. Adicionalmente, contiene una altísima cantidad de agua (92 %) y una cantidad de azúcar (6 %) inferior a la de otras frutas.

De hecho, 300 gramos de melón sin corteza, proporcionan el 75 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Y no es un detalle menor: “La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y los folatos contribuyen al proceso de división celular”, explicó la FEN.