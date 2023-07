La verdura que previene derrames cerebrales, regula la glucosa y conserva la salud de los huesos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que una alimentación saludable ayuda a proteger al ser humano de la malnutrición en todas sus formas. Así mismo, contribuye en la prevención de enfermedades no transmisibles, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer.

Incluir verduras es esencial para mantener un peso saludable. Photo: Daniel Karmann/dpa (Photo by Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images). | Foto: dpa/picture alliance via Getty I