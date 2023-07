Licuado para desinflamar el estómago y eliminar efectivamente los gases

Sin embargo, no es la única razón. Detrás de las molestias en el estómago también está el síndrome del intestino irritable (SII), un trastorno que causa cólicos y dolor, pero además puede ocasionar distensión abdominal.

De igual forma, hay personas que sufren de intolerancia a la lactosa, una afección que se presenta cuando el cuerpo no puede digerir este azúcar que se encuentra en los productos lácteos. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa incluyen distensión abdominal y gases.

Otras razones más complejas que ocasionan este malestar son, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la ascitis y los tumores, el síndrome de evacuación gástrica rápida, cáncer ovárico y problemas con el páncreas que no produce enzimas digestivas suficientes, a lo que se le conoce como insuficiencia pancreática.

Para evitar que se presente hinchazón en el estómago es importante consumir alimentos saludables, así como realizar ejercicio de manera regular. La ingesta de frutas, verduras y cereales integrales resulta favorable; pero en algunas ocasiones hay alimentos que determinadas personas no toleran y por ello se deben identificar para evitar su ingesta.

Jugo de papaya, avena y linaza