Lista de jugos para desinflamar las articulaciones y purificar la sangre, así se preparan

Otro padecimiento recurrente en la etapa del envejecimiento son los problemas de circulación, aunque son más frecuentes en esta población, no quiere decir que no se puedan dar en personas jóvenes, esta se da en pacientes sedentarios, que suelen usar tacones o que están durante periodos largos de tiempo sentados o de pie. Esta afección se debe a que la sangre no está circulando de una manera adecuada por la zona afectada.