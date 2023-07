¿Cuál es la mejor fruta para depurar los excesos de comida en los intestinos?

La digestión es esencial para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la salud del organismo. Durante este proceso, el sistema digestivo se encarga de descomponer los nutrientes y líquidos para que puedan ser absorbidos por el cuerpo y utilizados para generar energía, crecimiento y reparación celular, tal como explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Después de períodos de excesos alimentarios, es común sentirnos pesados y con una digestión lenta. En estos casos, es importante ayudar a depurar el cuerpo y limpiar los intestinos. Una forma natural y efectiva de hacerlo es a través del consumo de frutas. A continuación se explorará cuál es la mejor fruta para depurar los excesos de comida y limpiar los intestinos, basándonos en la información proporcionada por expertos en salud.

La papaya es ideal para depurar el organismo - Foto: Getty Images/iStockphoto

Papaya: La Fruta Digestiva por Excelencia

La papaya es considerada una de las mejores frutas para depurar los excesos de comida y limpiar los intestinos. Según los expertos en salud, la papaya contiene una enzima llamada papaína, que ayuda a descomponer las proteínas y facilitar la digestión. Además, su contenido de fibra dietética promueve la regularidad intestinal y contribuye a la eliminación de toxinas del cuerpo.

Piña: Una Fruta Refrescante y Desintoxicante

De acuerdo con el portal web mejorconsalud.com, “la piña es otra fruta recomendada por expertos para depurar los excesos de comida y limpiar los intestinos”. Esta fruta tropical es conocida por su contenido de bromelina, una enzima que ayuda en la digestión de las proteínas y tiene propiedades antiinflamatorias. Además, la piña es rica en fibra y agua, lo que favorece la eliminación de residuos y la desintoxicación del organismo.

La piña pertenece al grupo de las frutas exóticas, y son las únicas que han aumentado su consumo en los últimos años. - Foto: Getty Images

Manzana: la fruta détox por excelencia

Las manzanas son ampliamente reconocidas por sus propiedades desintoxicantes y depurativas. Según mercovasa.com las manzanas contienen pectina, una fibra soluble que actúa como un “cepillo” en los intestinos, ayudando a eliminar toxinas y residuos acumulados. Además, su contenido de antioxidantes y fitonutrientes contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y proteger la salud del intestino.

¿Qué pasa si se comen la semillas de la manzana, es peligroso? - Foto: Getty Images/Image Source

Kiwi: fuente natural de fibra y enzimas digestivas

El kiwi es una fruta nutritiva que también puede ser útil para depurar los excesos de comida y limpiar los intestinos. Los expertos en salud explican que el kiwi es rico en fibra soluble e insoluble, lo que favorece el tránsito intestinal y la eliminación de desechos. Además, el portal mujerhoy.com, “el kiwi contiene enzimas digestivas como la actinidina, que ayuda a descomponer los alimentos y facilitar la digestión”.

Uvas: pequeñas frutas con grandes beneficios para la digestión

Las uvas son una opción refrescante y deliciosa que también puede ayudar en la depuración y limpieza de los intestinos. Los expertos en salud señalan que las uvas son ricas en fibra y contienen antioxidantes como los polifenoles, que tienen propiedades antiinflamatorias y favorecen la salud intestinal. Además, su contenido de agua ayuda a mantener una hidratación adecuada y promueve el funcionamiento óptimo del sistema digestivo.

Cuando las personas necesitan depurar los excesos de comida y limpiar los intestinos, las frutas se convierten en aliadas efectivas, según los expertos en salud. La papaya, la piña, la manzana, el kiwi y las uvas son algunas de las mejores opciones para lograrlo. Estas frutas ofrecen beneficios digestivos, contienen fibra y enzimas que facilitan la digestión y promueven la eliminación de toxinas. Debe recordar que es importante consumirlas en su forma natural y como parte de una dieta equilibrada.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado en Semana.