Video de Santrich: cinco puntos para entender sus dudas y sus certezas

No obstante, los cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no pudieron establecer la fecha del comportamiento por el cual se elevó la solicitud de extradición, puesto que no recibieron las pruebas solicitadas a Estados Unidos para definir si la supuesta negociación del video se hizo antes o después la firma de los acuerdos.

Sin embargo, lo que poco se ha dicho es que Santrich no niega el encuentro, pero asegura que esta reunión fue propiciada por Marín para presentarle a dos inversionistas para un tema de granjas Econativas , en medio de un proyecto productivo. Según el propio Santrich, la cita tuvo lugar el 9 de febrero de 2018, es decir, cuando ya se había firmado el acuerdo de paz y duró entre 10 y 15 minutos. Y niega que durante ese tiempo se hubiese negociado un cargamento de cocaína hacia los Estados Unidos. Una versión que contrasta con los dicho por las autoridades y por lo que se desatan varias inquietudes sobre este video.

Es decir, el video de las reuniones entre Santrich y los supuestos inversores mexicanos, estaba incluido en el indictment de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dentro del proceso que adelantaba ese organismo para extraditar al exguerrillero; razón por la cual la Fiscalía no contaba con la grabación y no podía dársela a la JEP para ser analizada.

A esto se suma que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declinó la petición de la JEP, hecha el 26 de febrero de 2019, para que fuese entregado este video, por lo que los magistrados no pudieron incluir esta grabación dentro de las pruebas a considerar en su decisión sobre si Santrich habría o no cometido algún delito relacionado con el narcotráfico.

3. Legalidad de los procedimientos de la DEA

Otra de las cosas cuestionadas alrededor de este video tiene que ver con la manera como se obtuvo esta grabación por parte de los agentes de la DEA que se hacían pasar por hombres del cártel de Sinaloa. Según la JEP, la sección de revisión le solicitó a la Fiscalía que allegara documentación que soportara la asistencia judicial con la que habían actuado en territorio colombiano los “llamados testigos confidenciales” y que actuaron bajo la dirección de las autoridades norteamericanas.

La Fiscalía, según la JEP, no aportó esa documentación y, por el contrario, dijo que esas personas habían actuado como particulares y, por tanto, no se requería de asistencia judicial. Lo que dice la JEP es que las leyes internacionales establecen que cuando las autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país deben contar con la debida asistencia judicial, que es como una especie de permiso para recaudar pruebas.

Sin embargo, en Colombia la figura de entrampamiento no es permita, como sí pasa en los Estados Unidos. El Código Penal de nuestro país aprueba que un fiscal realice “entregas vigiladas” con el ánimo de establecer si el imputado dirige, o de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia”. Pero se prohíbe que el agente encubierto siembre la idea de la comisión del delito en el indiciado, es decir, cometa entrampamiento.

Y justamente se pone en duda si los agentes de la DEA hicieron uso de esta modalidad al momento de la supuesta negociación para el envío de cocaína.

4. Ambigüedad de la conversación

El lenguaje usado por los personajes del video no permite establecer si hablan o no de un cargamento de droga, pero la tesis del tribunal del distrito de Nueva York -y así suele ser en casos de narcotráfico- es que los asistentes a la reunión hablan en sentido figurado y eso también lo cree la Fiscalía. Es decir, que los narcos no suelen hablar explícitamente cuando se habla de negociar cocaína.

Cuando el agente de la DEA cuestiona a Marlon Marín al decir: “en que tiempo que tengan la feria en sus manos nos comienzan a entregar el producto”, este último responde: “las 5 mil hectáreas aquí, en un mes, y las otras 3 mil (se corta el audio) en un mes y una semana más”. No obstante, nunca especifican si se trata de cultivos ilícitos o de cultivos productivos, como señala Santrich en los alegatos recopilados en el Auto.

Santrich solo comenta en el video: “ustedes miren los tiempos, los seguros, la proyección, como se manejan las cosas”. Más adelante, el hombre de la chaqueta amarilla le dice a los otros dos: “ lo que sí nos recomendaron mucho es que toda la mercancía sea desde la misma de las cinco... obvio no va a ser de la misma, pero que sea la misma calidad, para no tener inconvenientes”, pero de nuevo, no hacen referencia específica cuál es el producto.

5. El proceso en los Estados Unidos

Aunque Jesús Santrich se le respetará la garantía de no extradición, anunciada por la JEP, el proceso de extradición que adelanta Estados Unidos en su contra continúa. La embajada de ese país se pronunció formalmente este jueves y dijo:"Consideramos esta decisión lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia", por lo que seguirá investigando por su lado.

En cuanto a las otras personas que fueron capturadas junto con él (Armando Gómez y Fabio Younes) que intentaron hacerse pasar como militantes de las Farc, pero fueron rechazados por la Jurisdicción de Paz, se puede decir que ellos sí serán extraditados.