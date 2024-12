La subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan, Shi Zhengli , quien ha estudiado el coronavirus en murciélagos por años, dijo que las características genéticas de los virus con los que ha trabajado en el laboratorio no coinciden con las del Sars-CoV-2, que está afectando a la humanidad en estos momentos.

Asimismo, enfatizó en que si esos virus no se estudian, ‘‘posiblemente habrá otro brote” y que aquellos que ya se han descubierto son solo el inicio de lo que podría venir. Zhengli es una convencida de que el virus no se escapó del Instituto de Virología de Wuhan y mucho menos que fue una fabricación china, así lo aseguró en una publicación en sus redes sociales, donde escribió que “juraría por mi vida” que la pandemia no tiene nada que ver con su laboratorio.