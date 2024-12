Las preocupantes cifras que muestra el sanitario

Aunque el sanitario cumple una función que muchas veces se da por descontada, la verdad es que este elemento que disminuye la pobreza y dignifica a las personas supone para muchos un privilegio. Para acceder a saneamiento básico en algunos sitios de alta La Guajira, por ejemplo, es necesario recorrer hasta siete horas.



Colombia no es el único país que sufre hoy por esta problemática social: millones de campesinos latinos deben hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre o en el mejor de los casos en letrinas. Según cifras del V Encuentro Latinoamericano de Agua y Saneamiento -Latinosan-, la cobertura promedio de saneamiento básico en las ciudades de la región apenas llega al 80 por ciento. Es decir, aún queda un 20 por ciento que no tiene un sanitario en sus hogares. En el campo, la cifra no es mejor.



Yamileth Astorga Espeleta, presidenta de Latinosan, mencionó durante el evento en abril en Costa Rica: “Se está haciendo mucha inversión en lo urbano y dejando poca inversión en lo rural”, y agregó que según proyecciones, solo hasta el año 2080 las zonas rurales latinoamericanas tendrán acceso a agua y saneamiento seguro.