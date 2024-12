WeWork dice ser el mayor arrendatario privado de Bogotá

The We Company –casa matriz de WeWork, el unicornio inmobiliario valuado en US$47.000 millones- no ha cumplido ni siquiera dos años desde que abrió su primer edificio en Colombia y ya dice ser el mayor arrendatario privado en Bogotá.

Ese título lo tiene tanto en Nueva York y Londres, como en urbes latinoamericanas del tamaño de Ciudad de México y Lima.

Los cálculos los hacen al dar apertura en los próximos días a su séptimo edificio en la capital colombiana. “Tenemos básicamente 7 unidades, de las que hacen parte 5.000 miembros. Este año podríamos cerrarlo con el doble, con 7 edificios más y cerca de 15.000 miembros”, le dijo a Dinero Ary Krivopisk, gerente de Real State de WeWork para América Latina.

Para el vicepresidente de la consultora inmobiliaria Cbre en Colombia, Andrés Cardona, la expansión de esta firma llegó al país en un momento oportuno, con una solución para empresas que quieren reducir gastos en infraestructura y tener flexibilidad.

“Este escenario ha permitido que WeWork se convierta en el mayor ocupante de oficinas privadas en Bogotá, con gran potencial de seguir creciendo”, afirma Cardona.

El factor que ha apalancado la estrategia de crecimiento de esta compañía es prácticamente llevar la cultura de espacios de trabajo de startups a grandes empresas. Esto ha derivado en que el 55% de sus miembros son multinacionales y pymes, el resto son emprendedores que lideran microempresas y startups.

En el país compañías como la aerolínea Latam y Amazon han pasado parte de sus equipos a edificios de este tipo forrados de vidrio por fuera y regados de colores por dentro. Los colaboradores se encuentran con una especie de red social en vivo, en la que se forma una comunidad que además de hacer ‘networking’, prepara conferencias conjuntas y pueden beber cerveza gratis.

Según la empresa, los espacios son diseñados a partir del uso de big data. Un reporte de la firma HR&A Advisors determinó que en Colombia el 82% de sus miembros están enfocados en un modelo de economía para la innovación y que el promedio de crecimiento entre las pequeñas y medianas empresas miembros de WeWork sea de un 24%, comparado con un -2% de las compañías que no hacen parte de la comunidad.

“Estamos en un gran crecimiento, este año se sumarán unas 20 o 30 multinacionales a nuestro portafolio. Por ahora estamos en Bogotá y Medellín, seguimos mirando ciudades para crecer, pero no tenemos nada confirmado”, antecedió Krivopisk.

Empresas como Facebook, Spotify, Microsoft, Mastercard y HSBC hacen parte de la comunidad de WeWork, que a nivel mundial tiene 420.000 miembros.

