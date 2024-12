Borrón y cuenta nueva, comenzar de cero. Ese es el panorama en medio del cual Zinedine Zidane volverá al banco del Real Madrid este sábado cuando enfrente el primer partido de la liga en Vigo. Pretemporada preocupante, estrellas problemáticas. El segundo mandato del técnico francés se anuncia lleno de obstáculos. Y no pinta nada bien.

El tema de James Rodríguez ya tiene visos de melodrama, de culebrón. Lo último que se supo, por cuenta de la Cadena Cope, de España, es que la situación del colombiano cambió en las últimas horas. "Zidane cuenta con él y ahora mismo no está en el mercado (es decir, que su pase no está disponible para la venta)". Y, aunque James no esté ni en el banco para este primer encuentro ante el Celta de Vigo, lo más probable es que Zizu eche mano de él ante el adverso escenario que tiene encima.