Los problemas de pareja entre Donald y Melania Trump

Los ojos del mundo están puestos hoy en Donald Trump. Mientras el presidente de los Estados Unidos resuelve todo tipo de líos como la reforma a la salud y los vínculos con Rusia en la campaña, los medios se dedican a escudriñar hasta el último detalle de su vida intima. La revista US Weekly publicó que la pareja presidencial no comparte la misma cama, ni siquiera cuando están en el mismo lugar. Como se sabe Melania Trump no se mudó a la Casa Blanca porque su hijo Barron no ha terminado su año escolar en Nueva York. A eso se suma que un estilista de la primera dama aseguró hace poco que ella se siente "miserable" al lado del magnate.

