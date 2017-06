A

A

A 0

0

0

0

El diploma de bachiller de Ernesto Macías

La controversia política de la semana tuvo que ver con un hecho particular. Una columna de Edgar Artunduaga aseguraba que el senador del Centro Democrático no tenía diploma de bachiller. Por cuenta de esto, el columnista Daniel Samper convirtió en tendencia la pregunta de dónde podía estar ese diploma. Fue tal el éxito de ese cuestionamiento y Las cientos de respuestas que generó que al final a Macías le tocó publicar el documento y aclarar que no era verdad que no se había graduado.