La respuesta de Botero sobre el robo de los bigotes de ‘El gato’

El pintor y escultor Fernando Botero en un recorrido en Medellín visitó sus esculturas. Según el artista están "muy bien tratadas", y solo recomendó que dos fueran cambiadas de lugar. Cuando le preguntaron si era una "falta de civilización" que a la escultura de ‘El gato‘ le hubieran arrancado sus 14 bigotes, el artista bromeó y lo tomó con simpatía. "También (pasa) en París, en todas partes, no es falta de civilización, sino es que a la gente le parece divertido hacerlo y no es con maldad, sino como una cosa simpática, como tener un recuerdo, no es ninguna maldad porque no le han hecho ningún daño a la escultura", dijo Botero. ‘El gato‘ fue un obsequio del artista plástico a la ciudad en el 2012 durante un homenaje con ocasión de su cumpleaños número 80.