Pilotos en paro exigen iPads

El paro de algunos pilotos de Avianca ha provocado una crisis alrededor de su operación normal. Aunque los protestantes y los representantes de la aerolínea se han reunido durante días para llegar a un acuerdo no lo han podido hacer porque los pilotos no han aceptado las propuestas de Avianca. Sin embargo, hasta hace unas horas no se conocía con exactitud qué pedían y la empresa público un comunicado en el que explican detalladamente algunas de esas peticiones. Algunos ejemplos son un iPad o un portatil para cada piloto, tiquetes ilimitados para ellos y todos los miembros de su familia, un auxilio mensual de 300.000 para sus planes de internet y telefonía celular y un aumento del 20% de su salario y 6 millones adicionales con motivo del cierre de las negociaciones, entre otras exigencias.