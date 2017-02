A

El No de Santos al procurador Carrillo

Al llegar a la Procuraduría, Fernando Carrillo manifestó abiertamente su descontento con que esa entidad no tuviera ningún papel en la Jurisdicción Especial para la Paz. “No se explica que se le excluya, como si se tratase de un obstáculo. El Ministerio Público es garante de los derechos de las víctimas en los procesos en la guerra y en la paz”. Por ello elevó una solicitud al Congreso y al Gobierno para que se modifiquen este punto en el Acto Legislativo. El presidente acaba de contestarle. Aunque es natural que quiera hacer parte –dice Santos-, esto no fue parte de la negociación con las FARC. “Acordamos que la Procuraduría no estará presente y no tiene que estar presente”, dijo el presidente. Y como los acuerdos son la “palabra empeñada”, se respetan. De todas maneras, Santos le dice a Carrillo que puede hacer tranquilo control y veeduría a los acuerdos de paz cuando quiera.