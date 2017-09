A

El vainazo de Jaime Granados

El viernes en la tarde, un juez declaró inocente al ex magistrado Rodrigo Escobar Gil de las acusaciones de tráfico de influencias por cuenta del escándalo de Fidupetrol. Según la justicia, “la fiscalía no logró demostrar influencia alguna por parte del exmagistrado, en el estudio y fallo final de la tutela al interior de la corte constitucional en el año 2014”. El abogado de Escobar es el penalista Jaime Granados, quien había sido vehemente en su defensa, no solo en los estrados sino ante la opinión pública. Apenas se conoció el fallo absolutorio, Granados puso un trino que llamó la atención: “Se hace justicia Rodrigo Escobar Gil absuelto, se cae complot liderado por el vicefiscal Jorge Perdomo”.