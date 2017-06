La 'denuncia' de Viviane Morales contra el gobierno

Viviane Morales se ha ido últimamente lanza en ristre contra el gobierno Santos. Primero por cuenta del pedido del presidente de hundir en el Congreso su referendo. Ahora, la senadora en un video quiso hacer pública una denuncia sobre la nulidad que interpuso la Agencia Jurídica de Defensa del Estado contra la sentencia del fast track. Morales asegura que el gobierno ha intentado "minar la credibilidad moral e intelectual del magistrado Carlos Bernal Pulido" y a estimular una "campaña irrespetuosa y mentirosa contra la Corte Constitucional por el solo hecho de haber mantenido su independencia contra un fast track del que el gobierno ha abusado para a nombre de la paz introducir todos los cambios constitucionales y legales que pactaron a su antojo con las Farc". Asegura que esa nulidad busca tumbar un fallo "para que los congresistas no arrodillados al gobierno" no puedan debatir los temas. Agregó además que la nulidad fue interpuesta por el gobierno fuera del término y que por eso la Corte Constitucional no podría estudiarla.