Canadá, el tercer país con más estudiantes colombianos

Cada vez más colombianos eligen a Canadá como una opción para cursar sus estudios universitarios. Mientras en 2006, 923 personas del país se fueron a centros educativos canadienses, en 2015 lo hicieron más de 1.500, y actualmente Colombia es el cuarto país de América Latina que más envía estudiantes a esta nación de Norteamérica.



Las universidades y colegios de enseñanza superior (Colleges) en Canadá ofrecen más de 10.000 programas universitarios post-secundarios. Como dice Magali Boffet, delegada para la Educación en la Embajada de Canadá en Colombia, “es esencial revisar las especificaciones y contenidos de los programas para no llevarse sorpresas más adelante”. El primer paso para estudiar en Canadá consiste en buscar un programa de estudios y comparar los contenidos académicos.



El gobierno canadiense encamina sus esfuerzos a proveer información sobre los pasos a seguir para cursar estudios o hacer investigación en Canadá. Por ejemplo, una plataforma en internet (www.educanada.ca) presenta a los candidatos por diferentes posibilidades dependiendo de sus intereses. Provincias como Bristish Columbia (BC) y Ontario tienen además sistemas de acreditación para programas de educación secundaria (colegios certificados en Colombia).



Aunque la mayoría de colombianos ve en Canadá un lugar para aprender inglés y francés, cuando se trata de intercambios, las carreras más apetecidas van desde Ciencias de la Salud y Administración de Empresas, hasta Ingenierías y Derecho. Asimismo, cada vez más grupos de estudiantes de colegios realizan viajes de estudios cortos en colegios aliados en Canadá.



Según la Unesco, los estudiantes colombianos en el exterior llegan a los 23.602. Más de 8.800 están distribuidos entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido. Canadá es el noveno país al que más estudiantes colombianos arriban. Según Boffet, desde el 2009 son más de 330 estudiantes de universidades colombianas que se han beneficiado de una beca de intercambio académico en el marco del programa ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program) financiado por el gobierno de Canadá. Se ven ahí reflejados los esfuerzos realizados para incentivar la movilidad estudiantil.



Tan solo en Quebec residen 30.000 colombianos. Según el Dane, Canadá está dentro de los cinco destinos preferidos por los 4,7 millones de colombianos que se han radicado fuera del país. Una de ellas es la psicóloga bogotana Liliana Osorio. Al no tener un buen inglés para enfrentar con éxito la vida laboral, viajó a British Columbia con la intención de nivelarse y le dieron la oportunidad de quedarse en una casa familiar en la que pagó su estadía colaborando con las tareas diarias. “Los anfitriones apoyaron mi proceso académico. No solo estudié, también viajé con ellos y con los amigos que pude hacer”, cuenta.



Canadá es el hogar de algunas de las mejores instalaciones de investigación del mundo. En sus instituciones educativas el entorno se presta para una comunicación directa con los profesores y una diversidad cultural que se refleja en las aulas de clase. Estudiantes de todo el mundo conforman una mezcla que evidencia la oportunidad que representa Canadá para cualquiera que ansíe una experiencia diferente.