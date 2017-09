El fin de la guerra

Título original: To End a War

País: Colombia/Estados Unidos

Director: Marc Silver

Guion: Marc Silver

Protagonistas: Jorge Enrique Botero, Timoleón Jiménez, Juan Manuel Santos

Duración: 102 min

Este es el segundo de tres documentales que se produjeron durante el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc (el tercero, de Margarita Martínez, no tiene aún fecha de estreno), y, como cualquier crónica de un hecho reciente, se enfrenta a la tarea ingrata de hablar desde la inmediatez de algo que no ha terminado aún de tomar forma.

En una situación así hay dramas obvios y menos obvios, y es inevitable que estos segundos –muchas veces más importantes o más potentes o más poéticamente resonantes– tarden un rato en quedar claros.

Es un documental claramente televisivo, producido por Univisión, que comparte, como buena parte de la televisión, su impaciencia con ideas complejas y con los tiempos dilatados típicos de una negociación tan larga. La banda sonora de Gustavo Santaolalla, que comienza ofreciendo una atmósfera melancólica con sus guitarras resonantes, termina convirtiéndose en el elemento más opresivo de la película. Al parecer en la televisión, como en la radio, el silencio es el enemigo.

El filme ofrece un retrato lineal y juicioso de las conversaciones sin detenerse mucho a analizar su contexto o implicaciones. Situado en medio del frenesí mediático que inevitablemente despierta la promesa de acabar con una guerra de décadas, el ojo del documentalista global Marc Silver se detiene un par de veces en las peculiaridades de semejante circo, y es ahí donde encuentra destellos de algo raro, de una leve subversión de la retórica apabullante, al mismo tiempo pulida y opaca, de los comunicados de prensa.

De estos, el más memorable es cuando enfoca a un tipo –sin identificar– que parece bailando ante cada palabra y cada modulación de un discurso del presidente Santos, y que resulta inolvidable porque su evidente gozo y expresividad nada tienen que ver con la cautela y pesadez de los hombres que negocian.

Pero es un momento aislado en un documental que privilegia la percepción del gremio periodístico ante los diálogos. De hecho, su personaje central no es uno de los negociadores ni de las víctimas ni de los fervientes opositores al acuerdo, sino un periodista, Jorge Enrique Botero, curtido por décadas de seguir el conflicto, que ofrece una figura cálida e interesada en una conclusión positiva para las conversaciones.

El drama central acá es el plebiscito del 2 octubre de 2016, que los promotores de los diálogos creían poder ganar fácilmente y que terminó dándoles un triunfo apretadísimo (0,4 por ciento de diferencia) a quienes estaban en contra.

Fue un resultado amargo en el que triunfó una pulsión oscura e irracional –en la película los promotores del No lucen desencajados e incoherentes, un cúmulo de rabias y rencores que culminan en la mirada desenfocada de una política que vocifera– que, quizás, el análisis externo de algún historiador, un místico o un psicólogo habría podido aclarar, pero que acá, sumergido en la corriente de lo actual, parece no ser más que destino de quienes no pueden imaginar que exista una alternativa al horror que les ha tocado.

Funciones especiales 21, 22, 23 y 24 de septiembre.

CARTELERA

Lady Macbeth **½

Filme de época que ofrece como protagonista a una villana inexpresiva y sin redención posible.

Premonición *

Fantasía incoherente con estrellas que explotan, destinos inescapables y amores apasionados.

Baby, el aprendiz del crimen ***

Brillante película de acción con persecuciones espectaculares y una banda sonora exquisita.

Amazona ***

Documental de Clare Weiskopf, que hace un retrato penetrante sobre la relación entre la realizadora y su madre, una mujer ferozmente independiente.