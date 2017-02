11 templos de la memoria de hechos atroces

En países marcados por una historia de conflictos armados, violencia y violación a los Derechos Humanos (DDHH), los museos de la memoria surgieron para no permitir que estos hechos atroces queden en el olvido. Son espacios que buscan reconfigurar la historia de una sociedad, reparar a las víctimas y resignificar la violencia. El conflicto armado y la violencia en Colombia tienen su correlato en otros países del mundo que han optado por poner su memoria al servicio de la sociedad. Semana.com les trae un recuento de estos espacios.

Museo de la memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile

Foto: (EFE)

Este espacio busca visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado Chileno entre 1973 y 1990. En el hall de acceso se expone la siguiente frase: “no podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío”.

Espacio de Memoria y Derechos Humanos en Argentina

Foto: (EFE)

La Esma (Escuela Mecánica de la Armada) durante el golpe de Estado en Argentina funcionó como centro clandestino de reclutamiento, detención, tortura y exterminio. Ahora este lugar se conoce como el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, donde funcionan un conjunto de instituciones que buscan reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, y promover los derechos humanos. Néstor Kirchner, presidente de Argentina durante la creación del Museo de la Memoria, en su discurso sostuvo que: “no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía; es justicia y lucha contra la impunidad”.

Museo del Apartheid en Sudáfrica

Foto: (EFE)

Apartheid significa separación. Se refiere al sistema político de segregación racial y división de la Nación que culminó con la llegada de Nelson Mandela al poder. Este museo surgió como intento para contrarrestar la versión racializada que se institucionalizó en Sudáfrica, para que la memoria de ciertos incidentes no quedara en el olvido ya que es parte de la historia de la lucha contra el régimen. En la página del museo se expone la siguiente frase de Nelson Mandela: “ser libre no es meramente despojarse de las cadenas sino vivir de una manera que respete y realce la libertad de los demás”.

Museo de la Paz de Sierra Leona

Foto: (EFE)

Se encuentra ubicado dentro de los terrenos del Tribunal Espacial. Éste alberga archivos y artefactos relacionados a los procesos de violencia que vivió el país, durante las guerras civiles. Este espacio se creó como monumento conmemorativo a la guerra, testimonio del sufrimiento de las víctimas y busca proporcionar un espacio físico para cuestionar las causas del conflicto. En la página web del museo se expone: “somos un testimonio del sufrimiento de las víctimas de la guerra y aspiramos a reconocerla públicamente”.

Hiroshima Peace Memorial Museum en Japón

Foto: (EFE)

Hiroshima fue el escenario del primer bombardeo atómico durante la Segunda Guerra Mundial, ordenado por Harry S. Truman presidente de los Estados Unidos en 1945. El gobernador estadounidense ordenó un segundo ataque a Nagasaki tres días después. El Museo Memorial de la Paz de Hiroshima revive la memoria de los alrededor de 260.000 japoneses que murieron tras el bombardeo atómico, la gran mayoría de ellos falleció días después por causa de envenenamiento radioactivo. El museo cuenta con objetos de las víctimas, fotografías y recuerdos de la ciudad antes y después del ataque.

Yad Vashem complejo de museos del Holocausto en Israel

Foto: (EFE)

El Yad Vashem fue construido en 1953. Los judíos decidieron construir un monumento a los seis millones de judíos que murieron durante el Holocausto y a quienes sobrevivieron. El museo se caracteriza por mantener una voz compuesta por testimonios, diarios, artefactos y obras de documentación. El presidente del comité directivo del museo sostiene que el propósito de este es: “educar a las generaciones más jóvenes sobre el Holocausto desde una perspectiva judía. Yad Vashem está respondiendo a esta necesidad desarrollando las herramientas necesarias para perpetuar el diálogo entre pasado, presente y futuro”.

Museo del Genocidio Armenio en Armenia

Foto: (EFE)

Este museo forma parte del Complejo Memorial de las Víctimas del Genocidio Armenio. Tiene como misión el estudio académico y científico y análisis del genocidio, así como, la exposición de documentación textual y visual relacionada. Narra desde la voz de los supervivientes la tragedia por la cual murieron más de un millón de personas. El director del museo sostiene que: “este lugar sagrado abraza y refleja los recuerdos y valores de los armenios en todo el mundo”.

Whitney Plantation en Estados Unidos

Foto: EFE.

El Whitney Plantation es el único museo en Estados Unidos dedicado a contar la historia de la esclavitud, como se argumenta en la página The New York Times Magazine. Esta institución busca que queden en el olvido los relatos que no son contemplados en la historia oficial, se trata de contar una historia más compleja sobre la esclavitud. El historiador senegalés Dr. Ibrahima Seck, a su vez director de la investigación en Whitney Plantation, afirma que es importante que las personas comprendan que “nadie nace racista, pero se puede crecer en un ambiente que conforman estas ideas racistas en la mente de las personas”.

Museo Casa de la Memoria en Medellín

Foto: Efe.

Este museo fue el primer espacio en Colombia que busco darle un lugar a la memoria. Se construyó a partir de la contribución directa de las víctimas de dibujos, fotos y relatos hablados. El museo se conformó alrededor de procesos de construcción y circulación de las memorias del conflicto armado, la construcción de expresiones culturales, la realización de conmemoraciones, entre otros. “Este espacio es una casa de diálogo y encuentro para entender lo que ocurrió y está ocurriendo en nuestra sociedad, reencontrar la esperanza y pensar en otros futuros posibles”, se lee en su página web.

Museo etnográfico en Leticia

Foto: Render Museo.

Las culturas de la amazonia colombiana aún recuerdan la barbarie de la masacre de las caucherías o de la Casa Arana. Se trata de un exterminio de más de 30.000 indígenas de las diferentes etnias que habitan el amazonas por la ambición de los comerciantes del caucho. Por eso, este espacio se construyó con la participación de las comunidades indígenas. Argumenta José Darío Uribe, director del Banco de la República, que los indígenas apropian este lugar “como un centro de estudio de sus identidades, como lugar de encuentro entre las numerosas etnias que confluyen en la región y como un lugar de diálogo”.

Museo Nacional de la Memoria en Bogotá

Foto: Render Museo.

Para finalizar, en Colombia, tras más de medio siglo de conflicto y en medio de un proceso de paz, está en proceso el Museo Nacional de la Memoria, que entrará en funcionamiento en el 2018. El museo se propone esclarecer lo sucedido en el país, reparar al reconocer y dignificar a las víctimas y contribuir en la construcción de una cultura de respeto por la diferencia. Martha Nubia Bello, directora del museo, sostiene que el lugar será “un espacio donde la sociedad colombiana pueda enfocar su labor en transformar la historia de violencia en una historia de paz y se interrogue sobre su compromiso como ciudadanos en la transformación de esa historia de violencia”.