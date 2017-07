Indiebo 3, un homenaje al cine clásico

Ha pasado mucho desde que los hermanos Lumière presentaron La salida de la fábrica en 1895 hasta la creación de películas con complejos efectos especiales como El libro de la Selva en 2016. En estos años se han creado joyas universales que podrían ser vistas una y otra vez, sin importar la transformación de las sociedades. Por eso, en 1990 Martin Scorsese creó The Film Fundation para proteger y rescatar el patrimonio fílmico. Hasta la fecha ha restaurado 750 cintas que ahora se presentan en los festivales de cine más importantes del mundo.

El Festival de Cine Independiente de Bogotá (IndieBo) ha logrado realizar una alianza con la fundación de Socrsese y para esta tercera edición, que va del 13 al 23 de julio, harán un homenaje al cine clásico con el reestreno de las cintas All About Eve, de Joseph L. Mankiewicz; How Green was my Valley, de John Ford; It Happened one Night, de Frank Capra; On the Waterfront, de Elia Kazan; Paths of Glory, de Stanley Kubrick; Rebel with a cause, de Nicholas Ray; Shadow of a doubt de Alfred Hitchcock; Witness for the prosecution de Billy Wilder, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino y Stalker, de Andrey Tarkovskiy, la cual batió récord de taquilla en su reestreno en el Lincoln Center de Nueva York. Todas se proyectarán, tras el relanzamiento de la cinta colombiana La gente de la Universal de Felipe Aljure.

“Las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión, y cambian la forma de ver las cosas. Nos llevan a otros lugares. Se abren las puertas y mentes. Las películas son los recuerdos de nuestra vida. Tenemos que mantenerlos vivos “, dijo Scorsese para Variety y agregó que estas proyecciones en IndieBo permitirá a los colombianos experimentar obras clásicas destinadas para ser vistas por muchas generaciones.

No todo será cine clásico. El director artístico de IndieBo, Juan Carvajal, hizo una selección de películas para todo el público de las que destaca Summer 1993, God’s own country, The party, Heal the living, Manifesto, Paterson, A river below, El inca, Loving e It comes at night.

Entre los 70 títulos que se presentaran durante el festival también se podrán ver películas que han tenido su estreno en Cannes, Toronto y Sundance como Land of the little de Yaniv Berman; Tom of Finland de Dome Karukoski; City of Ghosts de Matthew Heineman; Dawson city: Frozen Time de Bill Morrison; 20th Century Women de Mike Mills y Personal Shopper de Oliver Assayas.

Paola Turbay, una de las fundadoras del festival, dijo que IndieBo es un aporte a la construcción del tejido social: “Nosotros pensamos que debemos democratizar la cultura. Por eso hacemos un esfuerzo para que mucho del contenido que se presenta en IndieBo sea gratuito. Está comprobado que las ciudades con altos niveles tienen mejor calidad de vida. Pensamos que la cultura debería llegarle a todos; es tan importante como la educación o la salud. Creemos que este festival le aporta a la construcción de una sociedad mucho con una visión más amplia porque el cine te cuenta historias universales, sobre el amor, por ejemplo, pero te muestra cómo se vive acá y cómo se vive en Paquistán y eso abre tu mente”.

Con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y el Min Tic se podrán hacer proyecciones en varios parques con entrada libre y el Cine Bus recorrerá 20 localidades de la capital para que las personas puedan acceder de forma gratuita.

En el marco del Indiebo 3 también habrá conferencias y talleres académicos. Estará Ed Lachman, director de cine y fotografía reconocido por su trabajo en Erin Brockovich, Carol y Far From Heaven. También estará Alex Ross Perry, director americano reconocido por Nostalgia, Queen of Earth, Listen Up Phill y Golden Exits. Mathew Heineman, el documentalista ganador de un Óscarpor Cartel Land, Jeffrey Bowers, curador Senior Vimeo y Ryan Kampe, fundador y Presidente de Visit Films, también visitarán el país para conversar acerca de nuevas formas de consumo de cine.

En el Monumento de los Heroes una vez más habrá una exposición de Realidad Virtual, realidad aumentada, mapping e interactividad. El público también tiene acceso gratuito a las últimas tecnologías audiovisuales.

El contenido de IndieBo será proyectado en salas de Andino y Avenida Chile, Cine Tonalá, Cinema Paraíso y Cinemanía. En la Cinemateca Distrital, donde se encuentra la mayor parte de las proyecciones clásicas, las personas pueden acceder a boletas por precios muy bajos.

Después de esta edición el reto para Paola Turbay, Alejandro Estrada y Juan Carvajal, los tres creadores de IndieBo, será llevar este festival a otras ciudades del país. "Hemos logrado que el festival tenga reconocimiento internacional, ahora queremos que llegue, de ser posible, a todos los colombianos", concluyó Paola Turbay.

