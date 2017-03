El negocio de los 'remakes' de Disney

A principios de los años 90, Disney comenzó a desempolvar su catálogo de clásicos animados para convertirlos en filmes con actores de carne y hueso, una estategia que hasta el momento le ha significado ganancias de casi 4.000 millones de dólares.

Buena parte de los clásicos animados de Disney se basaron a su vez en los célebres cuentos para niños de los hermanos alemanes Grimm, que se publicaron por primera vez en dos volúmenes en 1812 y 1815.

La bella y la bestia, un cuento tradicional francés de mediados del siglo XVIII, cuyo filme animado Disney lanzó en 1991, se estrena el jueves en Latinoamérica con actores de carne y hueso.

Con la británica Emma Watson, la película ya ha quebrado récords de preventa, anticipando que podría convertirse en uno de los filmes más taquilleros del año.

Sigue una lista de los remakes con actores de carne y hueso de la compañía -que no incluye lanzamientos en video o secuelas, como "Alice Through the Looking Glass" del año pasado- y su recaudación.

El libro de la selva - 1994

Basada en la animación "El libro de la Selva" - 1967 (basada a su vez en el libro de Rudyard Kipling, de 1894)

43,2 millones de dólares

101 Dálmatas - 1996

Basada en One Hundred and One Dalmatians o La noche de las narices frías - 1961

320 millones de dólares

Alicia en el país de las maravillas - 2010

Basada en Alicia en el país de las maravillas - 1951

1.000 millones de dólares

Maléfica - 2014

Basada en La bella durmiente - 1959

759 millones de dólares

Cenicienta - 2015

Basada en Cenicienta - 1950

544 millones de dólares

El libro de la selva - 2016

Basada en El libro de la selva - 1967

967 millones de dólares

Pete‘s Dragon - 2016

Basada Pete‘s Dragon - 1977, que era mezcla de animación con actores de carne y hueso

144 millones de dólares.